كلام فى الكورة
ليفاندوفسكي بعد إهدار ركلة الجزاء أمام إشبيلية: ما زلت أشعر بالألم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:46 م 06/10/2025
ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي من مباراة إشبيلية وبرشلونة

اعترف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بأنه ما زال متأثرًا بركلة الجزاء التي أهدرها في مباراة خسارة فريقه برشلونة (4-1) أمام إشبيلية.

وخسر برشلونة صدارة جدول الترتيب في الدوري الإسباني، بسبب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ليفاندوفسكي يتحدث عن ركلة الجزاء

كانت النتيجة تشير إلى تأخر برشلونة بفارق هدف وحيد (2-1) عندما أهدر روبرت ليفاندوفسكي، ركلة جزاء، قبل أن يضيف إشبيلية هدفين آخرين.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الإثنين: "مباراة مثل مباراة الأمس تحدث في كرة القدم.. لا يسير كل شيء كما نريد دائمًا، ورغم أنني ما زلت أتألم بسبب ركلة الجزاء الضائعة، لكنها جزء من اللعبة".

وأضاف: "آمل أن يرد برشلونة بشكل إيجابي في الملعب، والخسارة يمكنها أن تجعلنا أقوى".

وأضاع ليفاندوفسكي ركلة جزاء ثالثة مع برشلونة، جميعها في منافسات الدوري الإسباني ضد ألميريا وفياريال وإشبيلية على الترتيب، فيما تمكن من تحويل 13 ركلة أخرى إلى أهداف، كان أهمها ضد ريال مدريد في السوبر المحلي.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي

