مدرب فياريال يرد على إمكانية مواجهة برشلونة في أمريكا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:10 ص 07/10/2025
برشلونة وفياريال

صورة سابقة من مباراة برشلونة وفياريال

علق مارسيلينو، مدرب فياريال، على إمكانية مواجهة فريقه ضد برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن موافقته بشكل استثنائي على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي الأمريكية.

وقال مارسيلينو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إذا طُلب منا اللعب في ميامي، فسنلعب هناك، لأنه السلطات المختصة قررت ذلك"

وأضاف: "نعلم أن نادينا يوافق، وهذه تجربة جديدة لنا ضد فريق عظيم، ومباراة رائعة، وبالطبع، سواءً هنا أو في أي مكان آخر، نتوقع الفوز".

أما بخصوص إذا كان اللعب على ملعب مختلف يغير طريقة اللعب رد قائلا: "لا أستطيع الإجابة بكل تأكيد حتى بعد التجربة، لأنها جديدة على الجميع".

وأنهى: "على أي حال، أعتقد أن كرة القدم هي نفسها في كل مكان ، مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، وهكذا سنلعب تلك المباراة. إنها رحلة طويلة، أطول من المعتاد، لكننا نتكيف تمامًا مع متطلبات المنافسة".

ومن المقرر أن تقام مباراة فياريال ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 19 نقطة، بينما فياريال يتواجد بالمركز الثالث بـ16 نقطة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني مارسيلينو

