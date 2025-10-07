المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

- -
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

- -
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

- -
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

- -
15:30
رع

رع

ماركا: لامين يامال جاهز للكلاسيكو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:55 ص 07/10/2025
لامين يامال

لامين يامال - برشلونة

يعمل الجهاز الطبي في برشلونة بأقصى طاقته من أجل أن يستعيد هانز فليك اللاعبين المصابين وعلى رأسهم لامين يامال قبل التحديات المنتظرة بعد فترة التوقف الدولي.

وتضم قائمة المصابين في برشلونة كل من لامين يامال، رافينيا، فيرمين، جافي، جوان جارسيا وتير شتيجن.

وكان فليك أثار قلق جماهير برشلونة عندما صرّح الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي، بأنه لا يستطيع ضمان تواجد لامين يامال في الكلاسيكو ضد ريال مدريد الذي سيُقام يوم 26 أكتوبر.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

موقف لامين يامال من الكلاسيكو

برشلونة كان أعلن منذ أيام إصابة لامين يامال بعد مشاركته في مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يتعافى اللاعب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كل المؤشرات تشير إلى أن لامين يامال سيكون جاهزًا للمشاركة أمام ريال مدريد، بل وقد يعود إلى الملاعب قبل ذلك.

جاهز لمباراة جيرونا

وأضافت الصحيفة ذاتها أن لامين يامال يخضع لبرنامج تعافٍ مكثف بهدف العودة إلى صفوف برشلونة في أقرب وقت ممكن، وربما قد يكون جاهزًا لمباراة جيرونا يوم السبت (18 أكتوبر)، ليس للمشاركة طوال 90 دقيقة، لكن للدخول في قائمة الفريق، وقد يحصل على بعض الدقائق حسب مجريات اللقاء.

وحال جاهزية يامال في هذا التوقيت، سيكون متواجدًا في مباراة أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام يوم الثلاثاء 21، ومن ثم الكلاسيكو ضد ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو لامين يامال

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

