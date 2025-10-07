ماركا: لامين يامال جاهز للكلاسيكو

يعمل الجهاز الطبي في برشلونة بأقصى طاقته من أجل أن يستعيد هانز فليك اللاعبين المصابين وعلى رأسهم لامين يامال قبل التحديات المنتظرة بعد فترة التوقف الدولي.

وتضم قائمة المصابين في برشلونة كل من لامين يامال، رافينيا، فيرمين، جافي، جوان جارسيا وتير شتيجن.

وكان فليك أثار قلق جماهير برشلونة عندما صرّح الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي، بأنه لا يستطيع ضمان تواجد لامين يامال في الكلاسيكو ضد ريال مدريد الذي سيُقام يوم 26 أكتوبر.

موقف لامين يامال من الكلاسيكو

برشلونة كان أعلن منذ أيام إصابة لامين يامال بعد مشاركته في مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يتعافى اللاعب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كل المؤشرات تشير إلى أن لامين يامال سيكون جاهزًا للمشاركة أمام ريال مدريد، بل وقد يعود إلى الملاعب قبل ذلك.

جاهز لمباراة جيرونا

وأضافت الصحيفة ذاتها أن لامين يامال يخضع لبرنامج تعافٍ مكثف بهدف العودة إلى صفوف برشلونة في أقرب وقت ممكن، وربما قد يكون جاهزًا لمباراة جيرونا يوم السبت (18 أكتوبر)، ليس للمشاركة طوال 90 دقيقة، لكن للدخول في قائمة الفريق، وقد يحصل على بعض الدقائق حسب مجريات اللقاء.

وحال جاهزية يامال في هذا التوقيت، سيكون متواجدًا في مباراة أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام يوم الثلاثاء 21، ومن ثم الكلاسيكو ضد ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو.