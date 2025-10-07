المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أتلتيكو مدريد يعين ماتيو أليماني مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:57 ص 07/10/2025
ماتيو أليماني

ماتيو أليماني

اتخذ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خطوة جديدة نحو تعزيز هيكله الإداري الرياضي بإعلانه الرسمي عن تعيين ماتيو أليماني مديرًا رياضيًا، ليكون أحدث المنضمين إلى منظومة "الروخيبلانكوس" في مجال الإدارة.

ويحمل أليماني سيرة مهنية غنية بالخبرات، بعد أن شغل مناصب بارزة في أندية فالنسيا وبرشلونة، حيث ترك بصمته في إدارة الملفات الرياضية وسوق الانتقالات. وجاءت هذه الخطوة بمبادرة من كارلوس بوسيرو، المدير العام للرياضة في أتلتيكو منذ قرابة عامين.

ومن المقرر أن يتولى أليماني مهامًا موسعة في الإشراف على السياسة الرياضية للنادي، خلفًا للنظام السابق لتوزيع الأدوار الإدارية. في المقابل، سيواصل سيفيريانو جارسيا عمله كسكرتير فني للفريق، بما يضمن استمرار التنسيق الفني والإداري داخل النادي.

أما على صعيد التنظيم الداخلي، فقد أجرى أتلتيكو إعادة هيكلة لمكاتب الإدارة الرياضية، بما يسمح لبوسيرو بالتركيز على الجوانب الإدارية الأوسع في القسم الرياضي.

الدوري الإسباني

