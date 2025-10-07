أشاد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، بالموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال، نجم برشلونة، مؤكدًا أن ما يقدمه اللاعب في هذا العمر الصغير يُعد أمرًا مذهلًا واستثنائيًا بكل المقاييس.

وقال فرويند في تصريحات صحفية: "من المذهل ما يحدث مع لامين يامال في مثل هذا العمر. أن يلعب دورًا محوريًا في نادي بحجم برشلونة وهو في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره، ويخوض هذا العدد الكبير من المباريات على مستوى عالٍ كهذا، فهو أمر استثنائي في كثير من الجوانب، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف المدير الرياضي لبايرن: "التعامل مع كل ما يحيط به، خاصة على الصعيد الذهني والعاطفي، ليس أمرًا سهلاً على الإطلاق. هناك الكثير من الضغوط والتأثيرات التي يتعرض لها في فترة زمنية قصيرة، خصوصًا مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي اليوم".

وختم فرويند تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدعم النفسي والبيئة المحيطة باللاعبين الشباب، قائلاً: "لهذا السبب، من المهم جدًا أن يُحاط لاعبون مثل لامين يامال ببيئة صحية تساعدهم على النمو والتطور بشكل سليم داخل وخارج الملعب".