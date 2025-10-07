المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 0
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المدير الرياضي في بايرن: ما يقدمه يامال في هذا العمر مذهل واستثنائي بكل المقاييس

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:57 م 07/10/2025
يامين يامال صورة بالذكاء الاصطناعي

لامين يامال

أشاد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ، بالموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال، نجم برشلونة، مؤكدًا أن ما يقدمه اللاعب في هذا العمر الصغير يُعد أمرًا مذهلًا واستثنائيًا بكل المقاييس.

وقال فرويند في تصريحات صحفية: "من المذهل ما يحدث مع لامين يامال في مثل هذا العمر. أن يلعب دورًا محوريًا في نادي بحجم برشلونة وهو في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره، ويخوض هذا العدد الكبير من المباريات على مستوى عالٍ كهذا، فهو أمر استثنائي في كثير من الجوانب، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف المدير الرياضي لبايرن: "التعامل مع كل ما يحيط به، خاصة على الصعيد الذهني والعاطفي، ليس أمرًا سهلاً على الإطلاق. هناك الكثير من الضغوط والتأثيرات التي يتعرض لها في فترة زمنية قصيرة، خصوصًا مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي اليوم".

وختم فرويند تصريحاته بالتأكيد على أهمية الدعم النفسي والبيئة المحيطة باللاعبين الشباب، قائلاً: "لهذا السبب، من المهم جدًا أن يُحاط لاعبون مثل لامين يامال ببيئة صحية تساعدهم على النمو والتطور بشكل سليم داخل وخارج الملعب".

الدوري الألماني بايرن ميونيخ يامال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg