3 أندية ترغب في ضم تير شتيجن من برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة 3 أندية في التعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وتحيط الشكوك حول استمرار تير شتيجن عن برشلونة، بعد تعاقد النادي مع خوان جارسيا في الميركاتو الصيفي الماضي، فضلا عن تجديد عقد فويتشيك تشيزني.

وفي الوقت الحالي يغيب الحارس الألماني عن الملاعب بعد خضوعه لجراحة في الظهر.

وذكر موقع "فوتبول إسبانيا" أن وضع تير شتيجن مع برشلونة بدأ يلفت انتباه عدة أندية، على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد في منافسة مع مواطنيه نيوكاسل وتوتنهام هوتسبير، الراغبين أيضا في ضم الحارس المخضرم.

وتجدر الإشارة إلى أن شتيجن انضم إلى برشلونة في صيف 2014 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك الحارس صاحب الـ33 عاما في 422 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه للفريق، استقبل خلالها 416 هدفا.