مدرب فياريال: لا أمانع مواجهة برشلونة في ميامي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:00 م 07/10/2025
مارسيلينو

مارسيلينو - مدرب فياريال

لا يمانع المدير الفني مارسيلينو، مدرب فياريال، مواجهة برشلونة في مدينة ميامي الأمريكية، موضحًا أن إدارة ناديه وافقت على ذلك.

ومن المفترض أن يلتقي فياريال وبرشلونة في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا، لكن المباراة قد تنقل إلى الولايات المتحدة في واقعة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم.

مدرب فياريال عن مواجهة برشلونة في ميامي

وافق يويفا على طلب مقدم من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي.

وبحسب تقارير صحفية، ما يزال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في انتظار مزيد من الموافقات الضرورية قبل نقل لقاء برشلونة وفياريال إلى خارج البلاد، إذ يتعين الحصول على الضوء الأخضر من فيفا، وكذلك اتحاد الكونكاكاف.

وقال مارسيلينو في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "إذا قالوا لنا إنه يجب أن نلعب في ميامي، سنذهب لنلعب هناك.. إذا قررت السلطات أننا يجب أن نفعل ذلك، فسأقبل الأمر، نحن نعلم أن النادي موافق، وستكون تجربة جديدة، ومباراة كبيرة ضد فريق كبير".

وأضاف مدرب فياريال: "سواءً لعبنا في إسبانيا أو الولايات المتحدة، هدفنا يبقى الفوز".

قبل أن يختتم: "كرة القدم واحدة في أي مكان.. قد يكون الجو أكثر حرارة أو برودة، لكنه يوم مثل الأيام الأخرى في الدوري الإسباني، وعلينا التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة رغم أن الرحلة ستكون أطول من المعتاد".

يشار إلى أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد، بينما يظهر فياريال ثالثًا بـ3 نقاط أقل.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني

