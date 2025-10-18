ماركا: برشلونة يواجه جيرونا في ملعب مونتجويك

قرر نادي برشلونة الإسباني، إقامة مباراة جيرونا في الدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك"، بدلاً من ملعب "كامب نو".

ويلتقي برشلونة مع نظيره جيرونا، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة خاض مباراتي ريال سوسيداد في الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "مونتجويك".

النادي الكتالوني كان يأمل أن يكون ملعب كامب نو جاهزًا لهذه المباراة، لكن ذلك لم يتحقق.

ولم يحصل النادي بعد على التصاريح اللازمة من مجلس المدينة لفتح الملعب، فاضطر للعودة للعب في مونتجويك وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة لم يعد يتحرك بهذه السرعة في هذه القضية منذ صدور التقرير النهائي للموسم الماضي في 30 سبتمبر، حيث لم يعد الهدف هو العودة بهذه السرعة، بل عندما تكون أعمال البناء قد تقدمت.

ولكن تكمن مشكلة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، إذ يجب أن يكون لديه ملعب ثانٍ كامل التجهيز، وسترتفع السعة حينها إلى 45 ألف متفرج، وسيسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإقامة مباراة في دوري أبطال أوروبا هناك، شريطة الحصول على إذن خاص للعب في ملعبين مختلفين.