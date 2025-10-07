خاض نادي برشلونة مرانه الجماعي اليوم الثلاثاء، بدون مجموعة كبيرة من اللاعبين نتيجة الغيابات التي ضربت البلوجرانا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انضمام العديد من أفراد الفريق إلى منتخباتهم تزامنًا مع بداية التوقف الدولي.

وسقط نادي برشلونة في فخ الهزيمة أمام نظيره إشبيلية برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

غياب فليك وحضور سداسي

أدى لاعبو برشلونة حصة استشفائية يوم أمس الإثنين، قبل أن يعودوا للمشاركة مع الفريق اليوم الثلاثاء، بينما غابت مجموعة من اللاعبين المصابين الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي.

واستغل هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بداية فترة التوقف الدولي، من أجل الحصول على قسط من الراحة، بينما شهد مران الفريق تواجد رونالد أراوخو، مارك كاسادو، مارك برنال، أليخاندرو بالدي، جيرارد مارتين، وتشيزني.

وانضمت مجموعة من لاعبي الرديف في برشلونة، إلى تدريبات الفريق الأول في ظل الغيابات العديدة، في انتظار عودة عناصر جديدة للمشاركة في المران مثل لامين يامال، وفرمين لوبيز، ورافينيا.

وتدرب الثلاثي لامين يامال، وفرمين لوبيز، ورافينيا، إلى جانب الثنائي خوان جارسيا وجافي.

وغاب 10 لاعبين بسبب استدعائهم الدولي، هم: باو كوبارسي، بيدري، داني أولمو، وفيران توريس (منتخب إسبانيا)، جول كوندي (فرنسا)، فرينكي دي يونج (هولندا)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، ماركوس راشفورد (إنجلترا)، وروني بردجي (السويد).