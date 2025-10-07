المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جيرارد: أرنولد خاطر كثيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:38 م 07/10/2025
أرنولد

أرنولد

يرى ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق، أن ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني، خاطر كثيراً بالرحيل عن الريدز والانتقال إلى النادي الملكي.

وانتقل أرنولد إلى صفوف ريال مدريد قادماً من ليفربول الإنجليزي قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تصريحات جيرارد

وقال جيرارد في تصريحات خلال بودكاست مع ريو فيرديناند: "أي لاعب سينتبه إذا عرض برشلونة أو ريال مدريد عليه، ريال مدريد عرض عليّ عندما كان مورينيو هناك، وقد استمعتُ، لم يُثر الأمر كثيرًا لأننا رفضنا بسرعة، لكنني استمعتُ".

وأضاف: "لقد نالوا اهتمامي إنه ريال مدريد، لا يهم من أنت، إذا عرضت عليك هذه الأندية، فكّر في الأمر وإن لم تفكر فأنت لست بشريًا، لهذا السبب أتفهم وضع أرنولد، صديقه المقرب يلعب هناك، ربما يريد تحديًا جديدًا، لقد فاز بكل شيء مع ليفربول، هناك جزء مني يتفهم ذلك".

وواصل: "لكن إذا ارتديتُ قميص ليفربول، أفكر: ماذا تفعل؟ أنت في أحد أفضل فرق أوروبا، تفوز بألقاب ما زلت أحلم بها، أنت من أهم لاعبي الفريق، والجماهير تحبك، ماذا تفعل؟".

وأكمل: "اللاعب التالي الذي سينتقل إلى برشلونة أو مدريد سيُنتقد أيضًا، ستُنتقد دائمًا، عليك أن تتعايش مع هذا، باستثناء من يتجاوزون الحدود والمضايقات وما إلى ذلك، يجب أن يتوقف هذا، لكن النقد البنّاء من الأشخاص عليك أن تتقبل الأمر وتمضي قدمًا".

وأتم جيرارد تصريحاته: "أرنولد خاطر كثيرًا، إنه لاعب كرة قدم رائع وأحد أفضل الممررين الذين رأيتهم في حياتي، لا شك أنه في دائرة اهتمام بيكهام وسكولز، لكن كونه قائدًا في ليفربول، مع وجود احتمال لتجديد عقده، فقد خاطر كثيرًا. آمل أن ينجح في مهمته".

