للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

تيباس يدعم قرار يويفا بإقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:30 ص 08/10/2025
تيباس

خافيير تيباس

رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على الأصوات المنتقدة لموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي الأمريكية.

ووافق يويفا على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة، يوم 20 ديسمبر المقبل، في مدينة ميامي الأمريكية، ليكون أول لقاء في تاريخ الدوري الإسباني يقام خارج إسبانيا.

رابطة الدوري الإسباني ترد

وجه خافيير تيباس، انتقادات لمن حاول عرقلة المشروع المقرر تنفيذه خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يعد أكثر الأشخاص المؤيدين للفكرة.

وأرفق تيباس في منشوره بخبر يؤكد أن اتحاد روابط مشجعي فياريال، يدعم إقامة المباراة في ميامي، معتبرًا ذلك فرصة مهمة للنادي، إذ سيعود ذلك بالعديد من العوائد المالية.

وقال تيباس في منشور عبر حسابه: "يويفا يوافق على إقامة المباراة في ميامي، روابط مشجعي فياريال تؤيد ذلك وتقول إنها فرصة، لكن المفوض الأوروبي للرياضة وبعض الذين ينصبون أنفسهم صوتًا للمشجعين يعودون للاحتجاج".

وأتم رسالته، قائلًا: "غريب... يتحدثون باسم الجميع، باستثناء أولئك الذين يرغبون فعلًا في خوض المباراة".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني خافيير تيباس

