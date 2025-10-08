رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على الأصوات المنتقدة لموافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي الأمريكية.

ووافق يويفا على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة، يوم 20 ديسمبر المقبل، في مدينة ميامي الأمريكية، ليكون أول لقاء في تاريخ الدوري الإسباني يقام خارج إسبانيا.

رابطة الدوري الإسباني ترد

وجه خافيير تيباس، انتقادات لمن حاول عرقلة المشروع المقرر تنفيذه خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يعد أكثر الأشخاص المؤيدين للفكرة.

وأرفق تيباس في منشوره بخبر يؤكد أن اتحاد روابط مشجعي فياريال، يدعم إقامة المباراة في ميامي، معتبرًا ذلك فرصة مهمة للنادي، إذ سيعود ذلك بالعديد من العوائد المالية.

وقال تيباس في منشور عبر حسابه: "يويفا يوافق على إقامة المباراة في ميامي، روابط مشجعي فياريال تؤيد ذلك وتقول إنها فرصة، لكن المفوض الأوروبي للرياضة وبعض الذين ينصبون أنفسهم صوتًا للمشجعين يعودون للاحتجاج".

وأتم رسالته، قائلًا: "غريب... يتحدثون باسم الجميع، باستثناء أولئك الذين يرغبون فعلًا في خوض المباراة".