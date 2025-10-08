المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

هويسن يثير القلق داخل ريال مدريد

محمد همام

كتب - محمد همام

01:33 م 08/10/2025
هويسن

دين هويسن مدافع ريال مدريد

أثار دين هويسن، مدافع فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، قلق النادي الملكي بعد إصابته في معسكر منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن هويسن يعاني من إجهاد عضلي، ولن يكون متاحًا للمشاركة مع المنتخب الإسباني في هذه الفترة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإسباني مباراتي التوقف في أكتوبر، حيث سيواجه منتخب جورجيا يوم 11 أكتوبر، ثم منتخب بلغاريا يوم 14 أكتوبر، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأضاف رومانو أن الجهاز الطبي في ريال مدريد سيقيم حالة هويسن، إلا أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

وكان هويسن قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من بورنموث في صفقة مالية تقدر بـ62 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الدولي الإسباني في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، ليصنع هدفًا واحدًا كان في سباق الدوري الإسباني.

تصفيات كأس العالم ريال مدريد الدوري الإسباني منتخب إسبانيا دين هويسن

