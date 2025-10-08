هويسن يثير القلق داخل ريال مدريد

أثار دين هويسن، مدافع فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، قلق النادي الملكي بعد إصابته في معسكر منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي.

وأفاد الصحفي فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن هويسن يعاني من إجهاد عضلي، ولن يكون متاحًا للمشاركة مع المنتخب الإسباني في هذه الفترة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإسباني مباراتي التوقف في أكتوبر، حيث سيواجه منتخب جورجيا يوم 11 أكتوبر، ثم منتخب بلغاريا يوم 14 أكتوبر، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأضاف رومانو أن الجهاز الطبي في ريال مدريد سيقيم حالة هويسن، إلا أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب لفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

وكان هويسن قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من بورنموث في صفقة مالية تقدر بـ62 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الدولي الإسباني في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، ليصنع هدفًا واحدًا كان في سباق الدوري الإسباني.