رسمياً.. ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة ديان هويسين

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، طبيعة إصابة ديان هويسين مدافع النادي الملكي، والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب إسبانيا.

وأصيب ديان هويسين خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي.

تشخيص إصابة ديان هويسين

أصدر النادي الملكي بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، يؤكد خلاله طبيعة إصابة ديان هويسين.

وقال بيان ريال مدريد: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعب ديان هويسين، والتي خضع لها من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في عضلة باطن القدم اليسرى".

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب المدافع الإسباني الشاب، إلا أن التقارير الصحفية الإسباني، تشير إلى أن مدة غيابه تتراوح بين 12 يوماً إلى 15 يوماً.

وكان هويسن قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من بورنموث في صفقة مالية تقدر بـ62 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الدولي الإسباني في 14 مباراة خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، ليصنع هدفًا واحدًا كان في سباق الدوري الإسباني.