المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

1 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

"أمريكا أحد أهم أسواقنا الاستراتيجية".. لابورتا يعلق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:24 م 08/10/2025
لابورتا

لابورتا

علق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، على خبر إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي بشكل رسمي.

وأعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميامي. طالع التفاصيل

ومن المقرر أن تقام مباراة فياريال ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات لابورتا

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نتطلع إلى لقاء جميع مشجعينا مجددًا في الولايات المتحدة، ونشكر رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على إتاحة الفرصة لنا لزيارة إحدى أهم أسواقنا الاستراتيجية".

وأضاف: "نزور البلاد منذ سنوات طويلة، ولطالما لمسنا الشغف الذي يُلهمه نادي برشلونة، وبصفتنا نادٍ عالمي، يمتلك ملايين المتابعين حول العالم، تُعزز هذه الفرصة التزامنا تجاه جماهيرنا الدولية، وخاصةً في سوق رئيسية كالولايات المتحدة".

وأتم رئيس برشلونة: "ستكون مباراة رسمية في مدينة مثل ميامي، ذات جالية برشلونة كبيرة، بلا شك حدثًا رائعًا، حيث يتنافس فريقان على أعلى مستوى".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني لابورتا الليجا

