علق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، على خبر إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي بشكل رسمي.

وأعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميامي. طالع التفاصيل

ومن المقرر أن تقام مباراة فياريال ضد برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات لابورتا

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نتطلع إلى لقاء جميع مشجعينا مجددًا في الولايات المتحدة، ونشكر رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على إتاحة الفرصة لنا لزيارة إحدى أهم أسواقنا الاستراتيجية".

وأضاف: "نزور البلاد منذ سنوات طويلة، ولطالما لمسنا الشغف الذي يُلهمه نادي برشلونة، وبصفتنا نادٍ عالمي، يمتلك ملايين المتابعين حول العالم، تُعزز هذه الفرصة التزامنا تجاه جماهيرنا الدولية، وخاصةً في سوق رئيسية كالولايات المتحدة".

وأتم رئيس برشلونة: "ستكون مباراة رسمية في مدينة مثل ميامي، ذات جالية برشلونة كبيرة، بلا شك حدثًا رائعًا، حيث يتنافس فريقان على أعلى مستوى".