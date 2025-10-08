المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

1 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

لا وقت للراحة.. لامين يامال يعلن التحدي قبل الكلاسيكو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:33 م 08/10/2025
لامين يامال

يامال في مهمة خاصة

يواصل النجم الشاب لامين يامال سباقه مع الزمن لاستعادة لياقته البدنية الكاملة قبل موقعة الكلاسيكو المنتظرة أمام ريال مدريد في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

يامال يرفض الراحة.. سباق مع الزمن من أجل الكلاسيكو

ويخضع يامال (18 عامًا) لبرنامج تعافٍ مكثف في المدينة الرياضية خوان غامبر تحت إشراف الطاقم الطبي والتأهيلي لنادي برشلونة، بعد معاناته من آلام في منطقة العانة تسببت في غيابه عن عدد من المباريات خلال الأسابيع الماضية.

اللاعب الإسباني الواعد أظهر التزامًا لافتًا، إذ يواصل تدريباته الفردية يوميًا من الاثنين إلى الجمعة رغم حصول بقية زملائه على راحة لعدة أيام، سعيًا لاستعادة جاهزيته البدنية والعودة التدريجية إلى أجواء المنافسات.

برشلونة يضع خطة دقيقة لإعادة النجم الشاب إلى كامل جاهزيته

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يخطط برشلونة لإشراك يامال لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة في مباراة الفريق المقبلة أمام جيرونا على ملعب مونتجويك، تمهيدًا لعودته إلى التشكيل الأساسي خلال مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

وتهدف خطة النادي إلى رفع نسق مشاركته تدريجيًا حتى يبلغ الجاهزية الكاملة قبل مواجهة ريال مدريد، وهي المباراة التي يعول فيها المدرب هانسي فليك كثيرًا على قدرات يامال الفردية وسرعته في اختراق دفاعات المنافسين.

في الوقت نفسه، يستعيد برشلونة تدريجيًا خدمات عدد من لاعبيه المصابين مثل رافينيا وفيرمين لوبيز، ما يمنح فليك خيارات هجومية أوسع استعدادًا للمرحلة الحاسمة من الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني الكلاسيكو لامين يامال هانسي فليك دوري أبطال أوروبا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

