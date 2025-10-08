لا وقت للراحة.. لامين يامال يعلن التحدي قبل الكلاسيكو

يواصل النجم الشاب لامين يامال سباقه مع الزمن لاستعادة لياقته البدنية الكاملة قبل موقعة الكلاسيكو المنتظرة أمام ريال مدريد في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

يامال يرفض الراحة.. سباق مع الزمن من أجل الكلاسيكو

ويخضع يامال (18 عامًا) لبرنامج تعافٍ مكثف في المدينة الرياضية خوان غامبر تحت إشراف الطاقم الطبي والتأهيلي لنادي برشلونة، بعد معاناته من آلام في منطقة العانة تسببت في غيابه عن عدد من المباريات خلال الأسابيع الماضية.

اللاعب الإسباني الواعد أظهر التزامًا لافتًا، إذ يواصل تدريباته الفردية يوميًا من الاثنين إلى الجمعة رغم حصول بقية زملائه على راحة لعدة أيام، سعيًا لاستعادة جاهزيته البدنية والعودة التدريجية إلى أجواء المنافسات.

برشلونة يضع خطة دقيقة لإعادة النجم الشاب إلى كامل جاهزيته

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يخطط برشلونة لإشراك يامال لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة في مباراة الفريق المقبلة أمام جيرونا على ملعب مونتجويك، تمهيدًا لعودته إلى التشكيل الأساسي خلال مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

وتهدف خطة النادي إلى رفع نسق مشاركته تدريجيًا حتى يبلغ الجاهزية الكاملة قبل مواجهة ريال مدريد، وهي المباراة التي يعول فيها المدرب هانسي فليك كثيرًا على قدرات يامال الفردية وسرعته في اختراق دفاعات المنافسين.

في الوقت نفسه، يستعيد برشلونة تدريجيًا خدمات عدد من لاعبيه المصابين مثل رافينيا وفيرمين لوبيز، ما يمنح فليك خيارات هجومية أوسع استعدادًا للمرحلة الحاسمة من الموسم.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا