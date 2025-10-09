انتقد فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة خطط خوض مباراة فريقه ضد فياريال في الدوري الإسباني بمدينة ميامي الأمريكية، قائلا إنه يتفهم الأسباب التجارية لكن الفكرة لا تروق له.

وأكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن مباراة فياريال على أرضه ضد برشلونة ستقام في 20 ديسمبر المقبل على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة، لتصبح أول مباراة رسمية لدوري أوروبي تقام في الخارج.

وقال دي يونج عن القرار المثير للجدل أثناء حضوره المؤتمر الصحفي قبل مباراة هولندا ومالطا في تصفيات كأس العالم غدا الخميس: "أستطيع أن أفهم الأندية، فهي سوف تستفيد من ذلك".

وأضاف: "لكنني لم أكن لأقرر ذلك بنفسي، أنا أيضا لا أتفق معه، إنه أيضا غير عادل من الناحية التنافسية".

وأتم: "سنخوض الآن مباراة خارج أرضنا على ملعب محايد، لكنني لا أشعر أن أحدا يستمع لنا".

ووصف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرار السماح بإقامة مباراتين بالبطولات المحلية الأوروبية في الخارج بأنه "مؤسف" وأصر على أنه "لن يشكل سابقة".

وفي فبراير المقبل، ستقام مباراة ميلان ضد كومو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في بيرث بأستراليا.