"غير عادل".. دي يونج ينتقد إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:03 ص 09/10/2025
فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة

فرينكي دي يونج

انتقد فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة خطط خوض مباراة فريقه ضد فياريال في الدوري الإسباني بمدينة ميامي الأمريكية، قائلا إنه يتفهم الأسباب التجارية لكن الفكرة لا تروق له.

وأكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن مباراة فياريال على أرضه ضد برشلونة ستقام في 20 ديسمبر المقبل على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة، لتصبح أول مباراة رسمية لدوري أوروبي تقام في الخارج.

وقال دي يونج عن القرار المثير للجدل أثناء حضوره المؤتمر الصحفي قبل مباراة هولندا ومالطا في تصفيات كأس العالم غدا الخميس: "أستطيع أن أفهم الأندية، فهي سوف تستفيد من ذلك".

وأضاف: "لكنني لم أكن لأقرر ذلك بنفسي، أنا أيضا لا أتفق معه، إنه أيضا غير عادل من الناحية التنافسية".

وأتم: "سنخوض الآن مباراة خارج أرضنا على ملعب محايد، لكنني لا أشعر أن أحدا يستمع لنا".

ووصف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرار السماح بإقامة مباراتين بالبطولات المحلية الأوروبية في الخارج بأنه "مؤسف" وأصر على أنه "لن يشكل سابقة".

وفي فبراير المقبل، ستقام مباراة ميلان ضد كومو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في بيرث بأستراليا.

برشلونة فياريال الدوري الإسباني

