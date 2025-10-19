المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
18:00
المغرب - ب

المغرب - ب

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

- -
19:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

- -
19:00
ناميبيا

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

- -
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ريال مدريد يهدد فينيسيوس بالرحيل

محمد همام

كتب - محمد همام

11:09 ص 09/10/2025
فينيسيوس

فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد

وجّه نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، تحذيرًا إلى لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بالرحيل عن صفوف "النادي الملكي" في حال عدم تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط فينيسيوس، البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، حيث شهدت الفترة الماضية محاولات من إدارة النادي لتمديد العقد.

وكان الجناح البرازيلي قد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذ تردد اسمه داخل أروقة ناديي الهلال وأهلي جدة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد حذّر فينيسيوس جونيور من إمكانية الاستغناء عنه في صيف 2026 إذا لم يوافق على تمديد عقده قريبًا.

يُذكر أن فينيسيوس انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من فلامينغو البرازيلي في عام 2018، في صفقة بلغت قيمتها نحو 45 مليون يورو.

وخلال سبعة أعوام، ارتفعت القيمة السوقية للاعب لتصل إلى 150 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الدولي البرازيلي في الموسم الحالي في 16 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرى.

الدوري السعودي ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg