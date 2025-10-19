ريال مدريد يهدد فينيسيوس بالرحيل

وجّه نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، تحذيرًا إلى لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بالرحيل عن صفوف "النادي الملكي" في حال عدم تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط فينيسيوس، البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، حيث شهدت الفترة الماضية محاولات من إدارة النادي لتمديد العقد.

وكان الجناح البرازيلي قد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذ تردد اسمه داخل أروقة ناديي الهلال وأهلي جدة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد حذّر فينيسيوس جونيور من إمكانية الاستغناء عنه في صيف 2026 إذا لم يوافق على تمديد عقده قريبًا.

يُذكر أن فينيسيوس انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من فلامينغو البرازيلي في عام 2018، في صفقة بلغت قيمتها نحو 45 مليون يورو.

وخلال سبعة أعوام، ارتفعت القيمة السوقية للاعب لتصل إلى 150 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الدولي البرازيلي في الموسم الحالي في 16 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرى.