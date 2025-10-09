الأول في الدوري الإسباني.. ريال أوفييدو يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي ريال أوفييدو الإسباني رسميًا إقالة مدربه فيلكو باونوفيتش، ليصبح أول مدرب تتم إقالته هذا الموسم في الدوري الإسباني.

وجاء القرار بعد مرور شهرين فقط من انطلاق المسابقة، حيث عانى الفريق من انطلاقة ضعيفة جمع خلالها 6 نقاط فقط في أول 8 جولات، ليقترب من مراكز الهبوط رغم الصعود حديثًا إلى الدرجة الأولى تحت قيادة باونوفيتش.

ووجّه نادي أوفييدو الشكر إلى المدرب الصربي وجهازه المعاون على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الأيام المقبلة عن المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في المرحلة القادمة.