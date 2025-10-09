المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دي يونج يوافق على تجديد عقده مع برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:30 م 09/10/2025
فرينكي دي يونج لاعب برشلونة

فرينكي دي يونج

وافق لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، نجم برشلونة الإسباني، على تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

عقد دي يونج صاحب الـ28 عاما ينتهي في صيف 2026، أي بنهاية الموسم الحالي، وتم الكشف في وقت سابق عن بدء المفاوضات بين الطرفين بخصوص تمديده.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن دي يونج أعطى برشلونة موافقته على توقيع عقده حتى يونيو 2029.

وأشار رومانو إلى أنه بعد التوصل إلى اتفاق بشأن جميع التفاصيل، يتبقى فقط استكمال الإجراءات الرسمية من الجانبين.

وكان برشلونة قد بدأ العمل على تجديد عقود عدد من نجومه في الفترة الماضية، بينهم بيدري وجول كوندي ورونالد أراوخو، وذكرت عدة مصادر مقربة من النادي الكتالوني أن دي يونج يتصدر قائمة المطلوب الإبقاء عليهم في الفريق.

واقترن اسم النجم الهولندي بعدة أندية في الفترة الماضية، بينها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن دي يونج انضم إلى البارسا في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وشارك اللاعب الهولندي في 267 مباراة بقميص برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 24.

 

برشلونة الدوري الإسباني فرينكي دي يونج

