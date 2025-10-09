المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مبابي: أشعر براحة أكبر في مدريد مقارنة بباريس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:51 م 09/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

أكد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، أنه يشعر "براحة أكبر في نادي العاصمة الإسبانية" مقارنة بباريس سان جيرمان فريقه السابق.

وبخصوص الموسم الماضي الذي كان الأول له مع ريال مدريد بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، قال مبابي في مؤتمر صحفي قبل مباراة فرنسا وأذربيجان: "قد تشهد المسيرة الاحترافية سنوات أكثر تعقيدا بعض الشيء، لكن في الحياة، أعتقد أنني تأقلمت جيدا في مدريد".

وأضاف: "هذا ليس هجوما على الأجواء في فرنسا، ولكن صحيح أنني أكثر استرخاء هناك في مدريد، الأجواء مختلفة، إنها أقل إيقاعا من باريس".

وتابع: "تمكنت من تسجيل الأهداف، لكنني أعتقد أنه حتى في اللعب، أنا أيضا في مزاج جيد، حتى لو كنت أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم أداء أفضل".

وأردف قائلا: "إنه جزء من تطور إنسان ولاعب، لقد اعتدت على مدريد ذهنيا وكرويا، لكن علينا الاستمرار، لأننا ما زلنا في بداية الموسم".

وبخصوص لعبه كقلب هجوم قال في ختام تصريحاته: "أتمتع بحرية كبيرة في الهجوم، لكنني أبدأ من موقع أكثر مركزية، أركض في مواقف مختلفة، هذا يسمح لي بتوسيع نطاقي وامتلاك مهارات أكثر".

ريال مدريد باريس سان جيرمان كيليان مبابي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

