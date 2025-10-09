مبابي: أشعر براحة أكبر في مدريد مقارنة بباريس

أكد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، أنه يشعر "براحة أكبر في نادي العاصمة الإسبانية" مقارنة بباريس سان جيرمان فريقه السابق.

وبخصوص الموسم الماضي الذي كان الأول له مع ريال مدريد بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، قال مبابي في مؤتمر صحفي قبل مباراة فرنسا وأذربيجان: "قد تشهد المسيرة الاحترافية سنوات أكثر تعقيدا بعض الشيء، لكن في الحياة، أعتقد أنني تأقلمت جيدا في مدريد".

وأضاف: "هذا ليس هجوما على الأجواء في فرنسا، ولكن صحيح أنني أكثر استرخاء هناك في مدريد، الأجواء مختلفة، إنها أقل إيقاعا من باريس".

وتابع: "تمكنت من تسجيل الأهداف، لكنني أعتقد أنه حتى في اللعب، أنا أيضا في مزاج جيد، حتى لو كنت أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم أداء أفضل".

وأردف قائلا: "إنه جزء من تطور إنسان ولاعب، لقد اعتدت على مدريد ذهنيا وكرويا، لكن علينا الاستمرار، لأننا ما زلنا في بداية الموسم".

وبخصوص لعبه كقلب هجوم قال في ختام تصريحاته: "أتمتع بحرية كبيرة في الهجوم، لكنني أبدأ من موقع أكثر مركزية، أركض في مواقف مختلفة، هذا يسمح لي بتوسيع نطاقي وامتلاك مهارات أكثر".