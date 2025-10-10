أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنه يشعر بالأسف لأي شخص لا يشجع برشلونة.

"مع برشلونة أعلم أنني سأستمتع بوقتي، من الرائع رؤيتهم بهذه الروح الهجومية".

وأضاف: "قرأت مؤخراً أن متوسط أهدافهم في المباراة الواحدة يتراوح بين 2.9 و3 أهداف، للفوز عليهم، عليك تسجيل أربعة أهداف، في الحقيقة مشاهدتهم ممتعة للغاية".

"لست من يقدم النصائح لكنهم يقولون، لا إنه الدفاع، انظروا، لا تغيروا شيئاً، استمروا في التقدم للأمام كما أنتم، مع مرور الوقت سيحاول الخصوم إيجاد الطريقة الصحيحة لإيذائك ولا شيء يبقى كما هو وهذا هو جوهر الأمر، أليس كذلك؟، هانز فليك سيحاول دائماً مفاجأة الخصم".

وعن مقارنة فليك بـ يوهان كرويف، قال: "صحيح أن فكرة كرويف بتسجيل هدف إضافي موجودة لكن يوهان كان يتمتع بقدر كبير من التحكم وهانز فليك قد قام بتغيير الوضع بشكل مختلف".

واختتم جوارديولا: "أحياناً أحلل المباراة، حسناً لقد راقبت كيف يؤدون دفاعياً وكيف تسير الأمور، هم يلعبون بأقصى سرعة وبشكل ممتع ويستحقون اللعب كذلك، بصفتي مشجع لبرشلونة أشعر بالأسف الشديد لمن لا يشجع برشلونة، من المؤسف أنهم لم يصلوا للنهائي في دوري أبطال أوروبا، لكن الإنتر ليس من السهل هزيمته".