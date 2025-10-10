المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

- -
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

- -
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

- -
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

جوارديولا: أشعر بالأسف لمن لا يشجعون برشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:09 م 10/10/2025
بيب جوارديولا

جوارديولا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنه يشعر بالأسف لأي شخص لا يشجع برشلونة.

"مع برشلونة أعلم أنني سأستمتع بوقتي، من الرائع رؤيتهم بهذه الروح الهجومية".

وأضاف: "قرأت مؤخراً أن متوسط أهدافهم في المباراة الواحدة يتراوح بين 2.9 و3 أهداف، للفوز عليهم، عليك تسجيل أربعة أهداف، في الحقيقة مشاهدتهم ممتعة للغاية".

"لست من يقدم النصائح لكنهم يقولون، لا إنه الدفاع، انظروا، لا تغيروا شيئاً، استمروا في التقدم للأمام كما أنتم، مع مرور الوقت سيحاول الخصوم إيجاد الطريقة الصحيحة لإيذائك ولا شيء يبقى كما هو وهذا هو جوهر الأمر، أليس كذلك؟، هانز فليك سيحاول دائماً مفاجأة الخصم".

وعن مقارنة فليك بـ يوهان كرويف، قال: "صحيح أن فكرة كرويف بتسجيل هدف إضافي موجودة لكن يوهان كان يتمتع بقدر كبير من التحكم وهانز فليك قد قام بتغيير الوضع بشكل مختلف".

واختتم جوارديولا: "أحياناً أحلل المباراة، حسناً لقد راقبت كيف يؤدون دفاعياً وكيف تسير الأمور، هم يلعبون بأقصى سرعة وبشكل ممتع ويستحقون اللعب كذلك، بصفتي مشجع لبرشلونة أشعر بالأسف الشديد لمن لا يشجع برشلونة، من المؤسف أنهم لم يصلوا للنهائي في دوري أبطال أوروبا، لكن الإنتر ليس من السهل هزيمته".

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة مانشستر سيتي جوارديولا كرويف فليك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

