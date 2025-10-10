أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنه من المخطط إقامة مباراة سنوية بالبطولة في الخارج، وذلك بعد الإعلان عن إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي الأمريكية يوم 20 ديسمبر المقبل.

وبذلك تصبح بطولة الدوري الإسباني أول دوري كبير ينقل مبارياته إلى خارج البلاد.

وتسير الليجا على خطى دوري كرة القدم الأمريكية والذي تقام بعض المباريات منها في العاصمة البريطانية لندن منذ عام 2007 وفي الموسم الحالي تقام مباريات في برلين ودبلن ومدريد وساوباولو.

وقال تيباس في تصريحات لوكالة أنباء "أسوشيتد برس": "الفكرة لدينا هي السير على خطى نموذج مماثل، سنلعب مباراة واحدة فقط بالخارج كل عام".

وأضاف: "أثق بأن هذا أمر إيجابي بالنسبة للبطولة، لأننا نمنح الجماهير حول العالم فرصة التعرف على البطولة والارتباط بها".

وستقام مباراة برشلونة وفياريال في ملعب "هارد روك" في ميامي، وهو ملعب فريق ميامي دولفين، أحد فرق دوري كرة القدم الأمريكية.

وتنوي رابطة الدوري الإسباني الكشف عن مباريات أخرى بالخارج في فترات زمنية أطول، حيث عادة يتم الإعلان عن جدول المباريات في يوليو.

وتابع تيباس: "إنها إستراتجية تهدف إلى المساعدة على زيادة العائدات على المديين القريب والبعيد لأننا سنرفع من قيمة شركائنا والرعاة وسنرفع من قيمة حقوق المسابقة".

وأتم: "نتمنى أن يساهم ذلك في زيادة ارتباط الجماهير بالبطولة في البلدان الأخرى، حيث نسعى لإقامة مباراة واحدة فقط كل عام في بلاد مختلفة حول العالم".