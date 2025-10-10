المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فينيسيوس عن أنشيلوتي: منحني الثقة.. وأفضل مدرب تعاملت معه

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:54 م 10/10/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور

يرى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل هو أفضل مدرب تعامل معه.

وسجل فينيسيوس هدفا في فوز البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-0 في اللقاء الودي الذي أقيم في سيول.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية: "أنشيلوتي كان دائمًا أفضل مدرب تعاملت معه، كان المدرب الذي منحني أكبر قدر من الثقة، والذي قدمت معه أفضل ما لدي".

وأضاف: "لقد وصل إلى هنا مع المنتخب الوطني، لعبت معه ثلاث مباريات حتى الآن، وسجلت هدفين وقدمت تمريرة حاسمة واحدة" .

وتدرب فينيسيوس تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد وكذلك مع منتخب البرازيل.

وكان فينيسيوس عانى من بداية صعبة للموسم الحالي مع ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو.

وشارك اللاعب البرازيلي بديلًا في بعض المباريات لأسباب فنية، إلا أنه تحسن مستواه في مبارياته الأخيرة وعاد إلى التشكيلة الأساسية للملكي.

 

ريال مدريد منتخب البرازيل أنشيلوتي فينيسيوس جونيور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg