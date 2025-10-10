يرى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل هو أفضل مدرب تعامل معه.

وسجل فينيسيوس هدفا في فوز البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-0 في اللقاء الودي الذي أقيم في سيول.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية: "أنشيلوتي كان دائمًا أفضل مدرب تعاملت معه، كان المدرب الذي منحني أكبر قدر من الثقة، والذي قدمت معه أفضل ما لدي".

وأضاف: "لقد وصل إلى هنا مع المنتخب الوطني، لعبت معه ثلاث مباريات حتى الآن، وسجلت هدفين وقدمت تمريرة حاسمة واحدة" .

وتدرب فينيسيوس تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد وكذلك مع منتخب البرازيل.

وكان فينيسيوس عانى من بداية صعبة للموسم الحالي مع ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو.

وشارك اللاعب البرازيلي بديلًا في بعض المباريات لأسباب فنية، إلا أنه تحسن مستواه في مبارياته الأخيرة وعاد إلى التشكيلة الأساسية للملكي.