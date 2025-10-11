المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد إصابته.. خيارات فليك لتعويض غياب داني أولمو عن برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:08 ص 11/10/2025
داني أولمو

داني أولمو

كان هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، يهدف من فترة التوقف الدولي للمنتخبات إلى أن تكون بمثابة "إعادة ضبط"، لكن إصابة داني أولمو عقدت عودة برشلونة إلى العمل، بينما يضع الفريق أنظاره على مباراة الدوري الإسباني في مونتجويك ضد جيرونا، ثم الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس، تليها مباراة الدوري التالية أمام ريال مدريد، وهي الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأثار داني أولمو، لاعب فريق برشلونة، القلق داخل ناديه بسبب إصابته التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلاده إسبانيا.

وقد تم استبعاد أولمو من معسكر منتخب إسبانيا قبل لقاء جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

ومع غياب أولمو لعدة أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق، يواجه المدرب الألماني تحديًا كبيرًا في تنظيم هجوم برشلونة.

فقد شارك خريج أكاديمية النادي في أربع من آخر خمس مباريات، وأكمل التسعين دقيقة كاملة في ثلاث منها، أما في الموسم الماضي، فلم يلعب مباراة كاملة سوى مرة واحدة، وكانت أمام ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا.

فيرمين لوبيز ورافينيا يتعافيان من إصابات تجعلهما موضع شك على الأقل في مباراة جيرونا، كما أن جافي ولامين يامال سيغيبان بشكل مؤكد.

خيارات فليك لتعويض غياب داني أولمو عن برشلونة

كان أولمو هو صانع الألعاب الوحيد، لأن حتى لاعبي الوسط العائدين مثل رافينيا كانوا في عيادة المصابين، فيرمين لوبيز يتعافى من إصابة في عضلة الحرقفة القطنية في ساقه اليسرى، تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع أمام خيتافي، وهو يتدرب حاليًا على أرض الملعب، ورغم أنه بدأ بالفعل بعض التدريبات الجماعية، إلا أنه لن يكون جاهزًا لبدء المباريات على الفور.

يبدو أن خيار الاعتماد على فيرمين معقد في الوقت الحالي، كما أن رافينيا تعرض لإصابة في الجزء الأوسط من العضلة الخلفية للفخذ اليمنى قبل ثلاثة أسابيع خلال مباراة ضد أفييدو، ومن المتوقع أن ينتهي وقت تعافيه في منتصف الأسبوع المقبل، لذا فإن لحاقه بالمباريات لا يزال غير مؤكد.

إذًا، لا يملك فليك العديد من الخيارات، في الموسم الماضي، في موسمه الأول في الدوري الإسباني، شغل كل من أولمو (20 مباراة)، فيرمين (12)، جافي (11)، بابلو توريس (6)، رافينيا (5)، بيدري (5)، جافي (1)، وفيران توريس (1) مركز الوسط الهجومي.

ومن بين هؤلاء، لم يتبق سوى بيدري وفيران توريس، وحتى روني باردجي، يمكنهم شغل هذا المركز في ظل غياب أو رحيل الآخرين.

خيار آخر يتمثل في استخدام راشفورد خلف المهاجم الصريح، وهو ليس مركزه المعتاد لأنه يحتاج إلى مساحة للتحرك، كما أن هناك بعض اللاعبين الشباب في الفريق، مثل درو وتوني فرنانديز، يمكنهم أيضًا شغل هذا المركز أو اللعب على الجناح.

درو كان قد خاض مباراته الأولى كأساسي أمام ريال سوسيداد، وهو لاعب من خريجي أكاديمية النادي يبلغ من العمر 17 عامًا، وقد تم استبداله بين شوطي المباراة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني داني أولمو هانسي فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg