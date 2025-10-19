المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماركا: إصابة مبابي ليست خطيرة.. وسيشارك أمام خيتافي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:14 م 11/10/2025
مبابي

مبابي

قللت تقارير صحفية إسبانية، من خطورة الإصابة التي تعرض لها النجم كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد.

مبابي شارك أساسيا مع فرنسا في الفوز 3-0 على أذربيجان، مساء الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

النجم صاحب الـ26 عاما سجل هدفا وصنع آخر، لكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء، تعرض لإصابة واضطر لمغادرة الملعب وهو يعرج متجها مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس في ملعب "حديقة الأمراء".

وأصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بيانا رسميا، يؤكد خلاله استبعاد مبابي من معسكر المنتخب الفرنسي وغيابه عن مباراة أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

إصابة ليست خطيرة

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إصابة مبابي ليست خطيرة، حيث سيتدرب بشكل طبيعي الأسبوع المقبل مع بقية زملائه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النجم الفرنسي سيكون قادرًا على المشاركة في مباراة ريال مدريد المقبلة يوم الأحد ضد خيتافي على ملعب الكولوسيوم.

ويعتبر كيليان مبابي من أبرز نجوم ريال مدريد خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 10 مباريات مع النادي الملكي، سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 2 آخرين.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد منتخب فرنسا الدوري الإسباني خيتافي كيليان مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg