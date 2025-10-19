ماركا: إصابة مبابي ليست خطيرة.. وسيشارك أمام خيتافي

قللت تقارير صحفية إسبانية، من خطورة الإصابة التي تعرض لها النجم كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد.

مبابي شارك أساسيا مع فرنسا في الفوز 3-0 على أذربيجان، مساء الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

النجم صاحب الـ26 عاما سجل هدفا وصنع آخر، لكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء، تعرض لإصابة واضطر لمغادرة الملعب وهو يعرج متجها مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس في ملعب "حديقة الأمراء".

وأصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بيانا رسميا، يؤكد خلاله استبعاد مبابي من معسكر المنتخب الفرنسي وغيابه عن مباراة أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

إصابة ليست خطيرة

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إصابة مبابي ليست خطيرة، حيث سيتدرب بشكل طبيعي الأسبوع المقبل مع بقية زملائه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النجم الفرنسي سيكون قادرًا على المشاركة في مباراة ريال مدريد المقبلة يوم الأحد ضد خيتافي على ملعب الكولوسيوم.

ويعتبر كيليان مبابي من أبرز نجوم ريال مدريد خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 10 مباريات مع النادي الملكي، سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 2 آخرين.