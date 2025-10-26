المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خوان جارسيا حارس برشلونة يؤكد غيابه عن مواجهة الكلاسيكو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:35 م 11/10/2025
خوان جارسيا

خوان جارسيا

أكد خوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني.

برشلونة يلتقي مع ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم 26 أكتوبر الحالي.

وتلقى البارسا ضربة قوية مؤخرا، بإصابة حارسه الأساسي خوان جارسيا، وسط شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو.

جارسيا يؤكد غيابه عن الكلاسيكو

ظهر خوان جارسيا في أحد مباريات كرة السلة بين فريق برشلونة وفالنسيا، برفقة زميله إيريك جارسيا، وأكد غيابه عن الكلاسيكو.

وقال خوان جارسيا في تصريحات خلال تواجده في مباراة كرة السلة: "عودتي؟ بقي شهر تقريبًا، سنرى كيف ستسير الأمور".

وأتم حارس برشلونة: "ركبتي بخير، بخير جدًا، كل شيء على ما يرام".

وبعد إعلان الحارس الإسباني، لغيابه لمدة شهر تقريباً، فإن عودته في مباراة الكلاسيكو تبدو مستحيلة، حيث تقام خلال أسبوعين وتحديداً يوم 26 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن جارسيا صاحب الـ24 عاما شارك في 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 5 أهداف.

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو خوان جارسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg