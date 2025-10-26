خوان جارسيا حارس برشلونة يؤكد غيابه عن مواجهة الكلاسيكو

أكد خوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني.

برشلونة يلتقي مع ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم 26 أكتوبر الحالي.

وتلقى البارسا ضربة قوية مؤخرا، بإصابة حارسه الأساسي خوان جارسيا، وسط شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو.

جارسيا يؤكد غيابه عن الكلاسيكو

ظهر خوان جارسيا في أحد مباريات كرة السلة بين فريق برشلونة وفالنسيا، برفقة زميله إيريك جارسيا، وأكد غيابه عن الكلاسيكو.

وقال خوان جارسيا في تصريحات خلال تواجده في مباراة كرة السلة: "عودتي؟ بقي شهر تقريبًا، سنرى كيف ستسير الأمور".

وأتم حارس برشلونة: "ركبتي بخير، بخير جدًا، كل شيء على ما يرام".

وبعد إعلان الحارس الإسباني، لغيابه لمدة شهر تقريباً، فإن عودته في مباراة الكلاسيكو تبدو مستحيلة، حيث تقام خلال أسبوعين وتحديداً يوم 26 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن جارسيا صاحب الـ24 عاما شارك في 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 5 أهداف.