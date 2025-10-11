المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"لا أعلم".. داني أولمو يثير الشكوك حول مشاركته في الكلاسيكو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:06 م 11/10/2025
إصابة داني أولمو لاعب برشلونة

أولمو

كشف داني أولمو لاعب برشلونة، عن موقفه من المشاركة في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني، بعد إصابته مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

وغادر أولمو معسكر منتخب إسبانيا، قبل مواجهة جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وعند وصوله إلى برشلونة، سُئل اللاعب بشكل مباشر عما إذا كان بإمكانه العودة في الوقت المناسب للعب ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، حيث كان رده مقلقًا، مما ترك الباب مفتوحًا لغيابه في تلك الليلة.

وقال أولمو في تصريحات نقلتها شبكة barcauniversal: "لا أعلم إذا كنت سأشارك أمام ريال مدريد أم لا".

وبطبيعة الحال، فإن حالة أولمو تمنعه ​​من المشاركة في مباراتي برشلونة ضد جيرونا وأوليمبياكوس، بالإضافة إلى إثارة الشكوك حول مشاركته ضد ريال مدريد.

وإذا كان من المقرر أن يغيب عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أسابيع، فمن المرجح أن يعود للمشاركة في مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتضيف إصابة أولمو إلى قائمة طويلة من المشاكل التي يعاني منها هانسي فليك هذا الموسم، كما تزيد من مشاكل الفريق في خط الوسط الهجومي، حيث يعاني فيرمين لوبيز بالفعل من الإصابة منذ فترة.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد إسبانيا الدوري الإسباني الكلاسيكو أولمو

