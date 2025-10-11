المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إبراهيموفيتش: يامال استحق الكرة الذهبية 2025.. ومن الغريب أنني لم أفز بها أبدا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:06 م 11/10/2025
لامين يامال

لامين يامال - لاعب برشلونة

يرى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن الإسباني لامين يامال كان أحق بالفوز بالكرة الذهبية 2025 على حساب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وفاز ديمبيلي بالكرة الذهبية 2025، بينما حل يامال وصيفًا له.

تصريحات إبراهيموفيتش عن الكرة الذهبية

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "لم أندم على عدم فوزي بالكرة الذهبية، لكنه أمر غريب جدًا أنني لم أفز بها أبدًا".

وأضاف مازحًا: "أفضل اللاعبين لا يفوزون بالكرة الذهبية دائمًا.. أنا لم أفز حتى بدوري أبطال أوروبا، وهذا ليس سرًا على أحد".

وعن الكرة الذهبية 2025: "أعتقد أنه كان من الواجب أن يحصل عليها اللاعب الذي صنع الفارق على المستوى الفردي، وبرأيي، يامال هو من فعل ذلك".

يشار إلى أن ديمبيلي حصد الكرة الذهبية بفارق أكثر من 300 نقطة عن يامال.

وتمكن ديمبيلي من الحصول على جائزة الكرة الذهبية بفضل مساهماته في تتويج باريس سان جيرمان بـ5 بطولات، أبرزها بكل تأكيد لقب دوري أبطال أوروبا.

 

مباراة برشلونة القادمة
الكرة الذهبية زلاتان إبراهيموفيتش لامين يامال

