كلام فى الكورة
بديل ليفاندوفسكي.. هل ينجح برشلونة في ضم جيراسي بعد خفض الشرط الجزائي؟

محمد همام

كتب - محمد همام

10:55 م 11/10/2025
جيراسي

جيراسي مهاجم دورتموند

يسعى نادي برشلونة، خلال صيف 2026، إلى حسم ملف المهاجم الجديد الذي سيقود خط هجوم الفريق بعد انتهاء عقد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي ينتهي في الصيف المقبل.

وقد وضعت إدارة برشلونة المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، هداف فريق بوروسيا دورتموند، ضمن أبرز أهدافها لضمه في الصيف المقبل.

وأفادت شبكة سكاي، اليوم السبت، أن الشرط الجزائي في عقد جيراسي سينخفض إلى 70 مليون يورو، ما يعزز فرص برشلونة في التعاقد معه.

وكان الدولي الغيني قد انضم إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2024 قادمًا من شتوتغارت، مقابل 18 مليون يورو.

وقدم جيراسي مستويات لافتة مع "أسود الفستفاليا"، حيث شارك في 50 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 38 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

وفي الموسم الحالي، سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 6 أهداف وصنع 3 أهداف خلال 8 مباريات.

يُذكر أن عقد جيراسي مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف 2028.

برشلونة الدوري الإسباني بوروسيا دورتموند جيراسي

