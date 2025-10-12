صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

كوناتي يعود إلى ليفربول

تقرر استبعاد إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول من مباراة منتخب فرنسا ضد أيسلندا والمقرر إقامتها يوم الإثنين، في تصفيات كأس العالم.

ولن يكون كوناتي متاحا في لقاء أيسلندا بعدما غاب أيضًا عن فوز فرنسا على أذربيجان يوم الجمعة بسبب الإصابة التي كان تعرض لها مع ليفربول.

وحرصًا على عدم تفاقم الإصابة، غادر كوناتي معسكر المنتخب الفرنسي وعاد إلى ليفربول.

ديلي ميل

اعتراف كايل ووكر

اعترف مدافع منتخب إنجلترا كايل ووكر بأنه نادم على توقيت رحيله عن مانشستر سيتي في يناير الماضي.

وقال ووكر إنه بصفته قائدا للنادي "كان ينبغي أن يقف بجانب" زملائه في الفريق عندما كانوا يكافحون في الموسم الصعب الذي مر به مان سيتي.

وانتقل ووكر (35 عاما) إلى عملاق الدوري الإيطالي ميلان لأنه لم يتمكن من الحصول على فرصة المشاركة بانتظام في فريق بيب جوارديولا.

وأضاف: "كان عليّ أن أقف إلى جانب زملائي في الفريق، وأصدقائي، ومن أعتبرهم عائلتي، لكن، ولأول مرة في مسيرتي، ربما، كنت أنانيًا، وفكرت في نفسي، وأردت أن ألعب كرة القدم".

إصابة إنزو فيرنانديز

أثار الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب فريق تشيلسي القلق داخل الفريق اللندني بعد إصابته مع منتخب بلاده خلال مباراة فنزويلا.

وتقرر خروج إنزو فيرنانديز من قائمة المنتخب الأرجنتيني بسبب تعرضه لالتهاب في ركبته.

وسيعود إنزو إلى تشيلسي من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد موقفه من لقاء نوتنجهام فورست، الذي سيُقام يوم السبت المقبل بالدوري الإنجليزي.

الصحافة الإسبانية

ماركا

عقدة إسبانيا

فاز المنتخب الإسباني (2-0) على جورجيا في مباراة شهدت استمرار عقدة فريق لويس دي لا فوينتي مع ركلات الجزاء.

وأهدر فيران توريس ركلة جزاء أمام جورجيا، نجح الحارس مامارداشفيلي في التصدي لها.

وأضاع المنتخب الإسباني 3 من أصل آخر 6 ركلات نفذها 6 لاعبين مختلفين، لتبقى العقدة مستمرة مع دي لا فوينتي.

آس

إنجاز دي لا فوينتي

يقترب منتخب إسبانيا تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي من معادلة أفضل إنجاز في تاريخه.

وتجنب المنتخب الإسباني الهزيمة في آخر 28 مباراة متتالية خاضها في جميع المسابقات الرسمية، بعدما انتصر بهدفين نظيفين على جورجيا.

ويحتاج منتخب إسبانيا إلى التعادل أو الفوز أمام بلغاريا لمعادلة رقمه القياسي الذي تحقق بين 2010 و2013.

موندو ديبورتيفو

إشادة إبراهيموفيتش

أشاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بما يقدمه الإسباني لامين يامال مع برشلونة.

وقال إبراهيموفيتش: "أعتقد أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب دائمًا إلى اللاعب الذي يصنع الفارق على المستوى الفردي.. وبرأيي، لامين يامال هو من فعل ذلك في 2025".

وخسر يامال الكرة الذهبية لصالح الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي فاز بها بفارق أكثر من 300 نقطة.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

مدافع إنتر يدرس الرحيل

يدرس المدافع الألماني يان بيسيك، الرحيل عن صفوف فريقه إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

ويرغب بيسيك في الحصول على دقائق لعب أكثر، بعدما تراجعت حظوظه في المشاركة عقب انضمام مانويل أكانجي لصفوف النيراتزوي، وذلك للحفاظ على مكانه في قائمة منتخب ألمانيا بكأس العالم 2006.

إصابة مويس كين

تعرض مويس كين للإصابة مع منتخب إيطاليا، خلال مواجهة إستونيا، بعد تسجيله هدفًا في انتصار كتيبة الأتزوري، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض كين لإلتواء في كاحله الأيمن، وحاول الاستمرار لعدة دقائق، قبل أن يتم استبداله بدخول فرانشيسكو بيو إسبوزيتو بدلًا منه.

الصحافة الفرنسية

الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي

إصابة مبابي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، غياب النجم كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد، عن مواجهة أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أصدره صباح اليوم السبت: "لن يسافر كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيمن مساء الجمعة خلال مباراة أذربيجان إلى ريكيافيك".

وأضاف: "تعرض كيليان مبابي لضربة في كاحله الأيمن واضطر لمغادرة المباراة ضد أذربيجان (3-0) مساء الجمعة في باريس على ملعب بارك دي برانس".

وواصل: "تحدث قائد المنتخب الفرنسي مع ديدييه ديشامب، ولن يتمكن من اللعب يوم الاثنين 13 أكتوبر في ريكيافيك ضد أيسلندا".

وأتم بيان الاتحاد الفرنسي: "أكد مدرب المنتخب الوطني مغادرته للمعسكر، سيعود كيليان مبابي إلى ناديه ولن يتم استبداله".

موقع موناكو الرسمي

أعلن نادي موناكو الفرنسي التعاقد مع المدرب البلجيكي سيباستيان بوكونيولي بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

ويتولى بوكونيولي تدريب موناكو، بعد إقالة النمساوي آدي هوتر من منصبه.

كشف موناكو عبر موقعه الرسمي أن بوكونيولي أصبح مدربًا للفريق الأول، بعدما وقع على عقد لمدة موسمين حتى 2027.

الصحافة الألمانية

بيلد

بايرن يستهدف صفقة دفاعية

يستهدف نادي بايرن ميونيخ - بطل الدوري الألماني - إبرام صفقة دفاعية في الفترة المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق نظرًا للعديد من الاستحقاقات سواء محلية أو قارية.

أبدى نادي بايرن ميونيخ اهتمامه بالتعاقد مع مدافع نوتنجهام فورست موريلو.

صاحب الـ23 عامًا انتقل إلى نوتنجهام فورست في صيف 2023 قادمًا من كورينثيانز البرازيلي مقابل 12 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وكالة الأنباء الألمانية

كوانساه يعود إلى ليفركوزن

خرج جاريل كوانساه من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة لاتفيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بسبب الإصابة في الركبة.

وغاب مدافع باير ليفركوزن الألماني، البالغ من العمر 22 عامًا، عن المباراة التي فازت فيها إنجلترا وديا على ويلز على ستاد ويمبلي يوم الخميس الماضي.