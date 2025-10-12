المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

مبابي: رونالدو قدوتي.. وأريد أن أكون نفسي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:43 م 12/10/2025
مبابي

مبابي

أكد كيليان مبابي، لاعب نادي ريال مدريد، أن كريستيانو رونالدو أسطورة الميرنجي، قدوته.

وقال مبابي في تصريحات عبر قناة موفيستار: "لطالما كان كريستيانو رونالدو قدوتي، وقدوة لي"

وأضاف: "أنا محظوظ بالتحدث معه، فهو يُقدم لي النصائح، ويُساعدني، إنه الأفضل".

وتابع: "إنه مرجع ريال مدريد، ولا يزال الناس يحلمون بكريستيانو ويتحدثون عنه الآن".

وأتم: ''أريد خلق مسيرة خاصة بي وأن أسلك طريقي، آمل أن يحلم الناس برؤيتي دائمًا وأريد صنع التاريخ وكذلك مساعدة ريال مدريد''.

ويعبر مبابي دائمًا عن حبه الشديد لرونالدو، خاصة وأنه كان ينتمي للنادي الذي لطالما حلم باللعب له.

وحقق رونالدو مسيرة أسطورية مع ريال مدريد، على مدار 9 أعوام، منذ انضمامه إلى الفريق موسم 2009 ورحيله في 2018 صوب نادي يوفنتوس.

ويقترب رونالدو من لقب الهداف التاريخي لكرة القدم، بوصوله إلى 1000 هدف خلال مسيرته، حيث سجل 946.

على الجانب الآخر، يخوض مبابي ثاني مواسمه مع ريال مدريد، حيث انضم في صفقة كبرى في الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.

 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد رونالدو مبابي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

