مبابي: رونالدو قدوتي.. وأريد أن أكون نفسي

أكد كيليان مبابي، لاعب نادي ريال مدريد، أن كريستيانو رونالدو أسطورة الميرنجي، قدوته.

وقال مبابي في تصريحات عبر قناة موفيستار: "لطالما كان كريستيانو رونالدو قدوتي، وقدوة لي"

وأضاف: "أنا محظوظ بالتحدث معه، فهو يُقدم لي النصائح، ويُساعدني، إنه الأفضل".

وتابع: "إنه مرجع ريال مدريد، ولا يزال الناس يحلمون بكريستيانو ويتحدثون عنه الآن".

وأتم: ''أريد خلق مسيرة خاصة بي وأن أسلك طريقي، آمل أن يحلم الناس برؤيتي دائمًا وأريد صنع التاريخ وكذلك مساعدة ريال مدريد''.

ويعبر مبابي دائمًا عن حبه الشديد لرونالدو، خاصة وأنه كان ينتمي للنادي الذي لطالما حلم باللعب له.

وحقق رونالدو مسيرة أسطورية مع ريال مدريد، على مدار 9 أعوام، منذ انضمامه إلى الفريق موسم 2009 ورحيله في 2018 صوب نادي يوفنتوس.

ويقترب رونالدو من لقب الهداف التاريخي لكرة القدم، بوصوله إلى 1000 هدف خلال مسيرته، حيث سجل 946.

على الجانب الآخر، يخوض مبابي ثاني مواسمه مع ريال مدريد، حيث انضم في صفقة كبرى في الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.