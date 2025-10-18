المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليفاندوفيسكي يرفض مقترح برشلونة ويحسم مستقبله

محمد همام

كتب - محمد همام

05:12 م 12/10/2025
ليفاندوفيسكي

روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم برشلونة

رفض النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفيسكي هداف فريق برشلونة، فكرة تمديد عقده مع "البرسا" على أن يتم تسويقه لأندية الدوري السعودي في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ37 عامًا مع برشلونة في صيف 2026، مما يسمح له التوقيع والانتقال لأي نادٍ دون استفادة النادي الكتالوني من أي مقابل مادي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفيسكي استقر على البقاء في أوروبا والانتقال إلى أي نادٍ أوروبي، مما يعني رفضه فكرة الرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكان النجم البولندي المخضرم تلقى عروضًا مغرية من أندية الدوري السعودي للحصول على خدماته منذ الموسم الماضي، إلا أن اللاعب فضل البقاء مع برشلونة.

وانتقل روبرت ليفاندوفيسكي إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو، حيث وقع وقتها على عقد حتى صيف 2026 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي آخر.

وشارك الدولي البولندي في 10 مباريات مع برشلونة في مختلف المسابقات سواء محلية أو قارية، ليسجل 4 أهداف جاء جميعها في الدوري الإسباني.

الدوري السعودي برشلونة الدوري الإسباني ليفاندوفيسكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg