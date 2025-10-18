ليفاندوفيسكي يرفض مقترح برشلونة ويحسم مستقبله

رفض النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفيسكي هداف فريق برشلونة، فكرة تمديد عقده مع "البرسا" على أن يتم تسويقه لأندية الدوري السعودي في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ37 عامًا مع برشلونة في صيف 2026، مما يسمح له التوقيع والانتقال لأي نادٍ دون استفادة النادي الكتالوني من أي مقابل مادي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفيسكي استقر على البقاء في أوروبا والانتقال إلى أي نادٍ أوروبي، مما يعني رفضه فكرة الرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكان النجم البولندي المخضرم تلقى عروضًا مغرية من أندية الدوري السعودي للحصول على خدماته منذ الموسم الماضي، إلا أن اللاعب فضل البقاء مع برشلونة.

وانتقل روبرت ليفاندوفيسكي إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو، حيث وقع وقتها على عقد حتى صيف 2026 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي آخر.

وشارك الدولي البولندي في 10 مباريات مع برشلونة في مختلف المسابقات سواء محلية أو قارية، ليسجل 4 أهداف جاء جميعها في الدوري الإسباني.