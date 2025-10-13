صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

صنداي ميرور

ماجواير يرفض الدوري السعودي

رفض المدافع المخضرم هاري ماجواير، نجم نادي مانشستر يونايتد، عرضًا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، للانتقال إلى الدوري السعودي.

ويرغب ماجواير في الاستمرار بصفوف الشياطين الحمر، حال تلقيه عرضًا رسميًا لتمديد عقده، والبقاء مع مانشستر يونايتد.

ديلي ميل

نجم مانشستر مرشح لقيادة رينجرز

دخل مايكل كاريك نجم نادي مانشستر يونايتد، ضمن قائمة المرشحين لتدريب نادي رينجرز الإسكتلندي خلفًا لراسل مارتن.

وكان ستيفن جيرارد مدرب رينجرز السابق، قد أجرى محادثات لتولي المنصب ذاته من جديد، لكنه أخبر مسؤولي النادي بانسحابه من المفاوضات، مما دفعهم لطرح اسم مايكل كاريك، الذي كانت آخر تجاربه مع فريق ميدلسبره الإنجليزي.

talkSPORT

مستقبل آدم وارتون

كشف ستيف باريش رئيس نادي كريستال بالاس، عن مستقبل لاعبه آدم وارتون، مشيرًا إلى أن عقده يمتد حتى عام 2029، لذلك فإن ناديه ليس تحت ضغط من أجل بيعه.

وأوضح باريش أن آدم وارتون يطمح في المشاركة بدوري أبطال أوروبا مع كريستال بالاس، أو برفقة فريق آخر مستقبلًا، لكنه يصب تركيزه مع فريقه خلال الموسم الحالي.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

اختيارات جريزمان

اختار أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، أفضل اللاعبين من وجهة نظره في تاريخ كرة القدم بشكل عام.

وقال جريزمان: "أعظم لاعب في التاريخ هو زين الدين زيدان، بالإضافة إلى ديفيد بيكهام، ويوهان كرويف، ودييجو مارادونا، وليونيل ميسي، وعلى رأس قائمته زين الدين زيدان، كأعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ".

وتشهد قائمة جريزمان غياب غياب كريستيانو رونالدو، رغم المواجهات الكثيرة بينهما، خاصة في دوري أبطال أوروبا ومع منتخبيهما.

موقف أولمو

يعود فريق برشلونة مساء اليوم الإثنين، للتدريبات بعد حصولهم على راحة لمدة 4 أيام، وذلك استعدادا للفترة القادمة.

ويشهد تدريب برشلونة تواجد داني أولمو الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق اليسرى.

وسيخضع أولمو لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

آس

تصريحات مبابي

يتمنى كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، أن يتهاتف الجميع على اسمه كما يفعلوا مع النجم الدولي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي.

وقال مبابي: "أتمنى أن يحلم الناس بي يوما ما كما فعلوا مع كريستيانو رونالدو من قبل الذي يعتبره الجميع أسطورة".

وأضاف: "إسبانيا هي الأفضل في أوروبا، لكن هناك الكثيرون لا يعرفون ما هي كأس العالم".

الصحافة الألمانية

بيلد

صدمة بيلينجهام

أعرب جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، عن استيائه من انتشار الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم العالمي للصحة النفسية.

وقال بيلينجهام لشبكة ESPN: "مررت بأوقات شعرت فيها بالضعف، وشككت في نفسي، واحتجت إلى من أتحدث إليه، بدلًا من ذلك، حاولت الحفاظ على صورة الرياضي المتشدد".

مغادرة بايرن

يقترب كيم مين جاي، لاعب بايرن ميونخ من مغادرة الفريق، نهاية الموسم الحالي، بعد ابتعاده عن المشاركة.

وفقد كيم مين جاي مكانه في التشكيل الأساسي للبايرن، حيث إنه شارك مرتين فقط، ويعاني من أجل حجزه مقعدًا له.

الصحافة الفرنسية

لو باريزيان

قلق في باريس سان جيرمان

يشعر اللاعب لوكاس هيرنانديز بالقلق على موسم باريس سان جيرمان.

وقال لوكاس: "الجميع ينتظر مواجهة باريس سان جيرمان.. الآن الجميع يرغب في إسقاط بطل أوروبا، وريال مدريد هو من نجح فقط في الحفاظ على لقبه هذا القرن، لذا علينا أن نكون في الموعد".

ويلعب لوكاس هيرنانديز دورًا احتياطيًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، بعدما شارك في 5 مباريات رسمية فقط.

فوت ميركاتو

قائد جديد لمنتخب فرنسا

أكد ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أن الحارس مايك ماينان سيحمل شارة القيادة أمام آيسلندا، بعد استبعاد كيليان مبابي.

ويغيب مبابي عن مباراة فرنسا المقبلة بسبب إصابة في كاحل القدم.

وقال ديشامب: "ماينان سيكون قائدًا لمنتخب فرنسا.. لقد تولى المسؤولية بالفعل بعد خروج مبابي أمام أذربيجان".

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

روح بالوتيلي

تحدث ماريو بالوتيلي، عن المستوى الذي ظهر به منتخب إيطاليا، تحت قيادة جينارو جاتوزو خلال التصفيات الأوروبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

قال ماريو بالوتيلي: "بالنسبة لي، المنتخب الوطني موضوع كبير، لا أهاجم أحدًا، لكن كثيرًا ما أرى لاعبين يمثلون المنتخب دون أن تكون لديهم الرغبة في الدفاع عن قميص الوطن، وهذا لا يعجبني".

وأكمل: "عندما كنت في المنتخب، كنت فخورًا بتمثيل إيطاليا، وهذا ما أفتقده الآن، وما يقولونه لي أنني آخر مهاجم مثل منتخب إيطاليا".

لا جازيتا

يغادر أليساندرو باستوني معسكر منتخب إيطاليا، ليعود إلى نادي إنتر اليوم الإثنين، بعد تأكد غيابه عن المشاركة أمام الكيان الصهيوني للإيقاف.

وحصل أليساندرو باستوني، على البطاقة الصفراء الثانية له في التصفيات في مباراة إستونيا التي أقيمت السبت الماضي، بعد أن تلقى البطاقة الأولى في لقاء الفريقين في شهر سبتمبر.