لابورتا: نأمل أن نكرم ميسي.. وكرويف أفضل

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه استعاد علاقته الجيدة مع ليونيل ميسي أسطورة النادي من جديد.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 بعدما انتهى عقده مع النادي.

وقال لابورتا في تصريحات قناة 3Cat الكتالونية: "كانت علاقتي بميسي جيدة جدًا، عندما لم نجدد عقده، انتهى الأمر، لكننا استعدنا تلك العلاقة تقريبًا، نأمل أن نتمكن من تكريمه تكريمًا يليق به".

وردًا على سؤال كرويف أم ميسي، أجاب: "كرويف".

وأشار إلى: "يجب على رئيس برشلونة أن يكون مسؤولًا وأن يقول الحقيقة، لأن برشلونة مؤمن بها إيمانًا راسخًا، لا يُمكنك تصديق الجميع، ولكن يجب على الآخرين تصديقك، ولهذا، عليك أن تفي بوعودك، والأهم من ذلك، عليك أن تُحب برشلونة وجماهيرها، وأن تُقدّم دائمًا مصالح برشلونة والآخرين على مصالحك الشخصية".

وأتم: "يجب أن أسيطر على نوبات غضبي لأنني عاطفي، عندما أغضب، أكون كزجاجة كافا (نبيذ كتالوني فوار)، أنفجر، لكن هذا لا يدوم طويلًا، لا أحمل ضغينة، ولا أحد يعيش في ظل الاستياء".

وكان لابورتا قد أعلن في وقت سابق، عن تكريم ميسي في نادي برشلونة.