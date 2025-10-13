مع اقتراب نادي برشلونة الإسباني من إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، يظهر خوان لابورتا، الرئيس الحالي، باعتباره المرشح المفضل للاحتفاظ بمنصبه.

ومن المقرر أن يتم فتح باب انتخابات رئاسة برشلونة في يوليو المقبل، غير أن تقارير سابقة أشارت إلى أن الموعد قد يتم تقديمه إلى شهر أبريل.

بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، المقربة من برشلونة، فإن لابورتا يعتزم الترشح لولاية أخرى مدتها 5 سنوات، بعد "واحدة من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ النادي".

وأشار التقرير إلى أن بعد توليه المسؤولية خلال فترة من الاضطرابات المالية العميقة، فهو مصمم على مواصلة عملية إعادة البناء، من استعادة الاستقرار الاقتصادي إلى الإشراف على إعادة بناء ملعب "كامب نو".

ومن المتوقع أن يحتفظ لابورتا بمعظم أعضاء فريقه التنفيذي الحالي، على الرغم من أنه سيتم إجراء بعض التغييرات بعد رحيل شخصيات رئيسية مثل إدوارد روميو وجولي جويو.

وهناك أيضا اقتراحات تشير إلى أن بعض الوجوه المألوفة من الإدارات السابقة قد تعود في ولاية لابورتا الجديدة.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى ولاية جديدة ليس مفروشا بالورود، حيث من المتوقع أن تتجدد منافسة لابورتا مع فيكتور فونت، الذي حلّ ثانيا في انتخابات عام 2021.

ويواصل فونت، الذي ظل لفترة طويلة منتقدا للإدارة الحالية، الدعوة إلى "نموذج إدارة حديث وشفاف".

