كلام فى الكورة
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

سبورت: لابورتا يتصدر السباق لرئاسة برشلونة في ولاية جديدة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:33 م 13/10/2025
خوان لابورتا رئيس برشلونة

خوان لابورتا

مع اقتراب نادي برشلونة الإسباني من إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، يظهر خوان لابورتا، الرئيس الحالي، باعتباره المرشح المفضل للاحتفاظ بمنصبه.

ومن المقرر أن يتم فتح باب انتخابات رئاسة برشلونة في يوليو المقبل، غير أن تقارير سابقة أشارت إلى أن الموعد قد يتم تقديمه إلى شهر أبريل.

بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، المقربة من برشلونة، فإن لابورتا يعتزم الترشح لولاية أخرى مدتها 5 سنوات، بعد "واحدة من أكثر الفترات صعوبة في تاريخ النادي".

وأشار التقرير إلى أن بعد توليه المسؤولية خلال فترة من الاضطرابات المالية العميقة، فهو مصمم على مواصلة عملية إعادة البناء، من استعادة الاستقرار الاقتصادي إلى الإشراف على إعادة بناء ملعب "كامب نو".

ومن المتوقع أن يحتفظ لابورتا بمعظم أعضاء فريقه التنفيذي الحالي، على الرغم من أنه سيتم إجراء بعض التغييرات بعد رحيل شخصيات رئيسية مثل إدوارد روميو وجولي جويو.

وهناك أيضا اقتراحات تشير إلى أن بعض الوجوه المألوفة من الإدارات السابقة قد تعود في ولاية لابورتا الجديدة.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى ولاية جديدة ليس مفروشا بالورود، حيث من المتوقع أن تتجدد منافسة لابورتا مع فيكتور فونت، الذي حلّ ثانيا في انتخابات عام 2021.

ويواصل فونت، الذي ظل لفترة طويلة منتقدا للإدارة الحالية، الدعوة إلى "نموذج إدارة حديث وشفاف".

برشلونة الدوري الإسباني خوان لابورتا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

التعليقات

