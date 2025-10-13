المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

لن يغيب عن الملاعب.. برشلونة يكشف طبيعة إصابة فيران توريس

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:24 م 13/10/2025
فيران توريس مهاجم برشلونة

فيران توريس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، طبيعة إصابة فيران توريس لاعب النادي الكتالوني، بعد استبعاده من معسكر المنتخب الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن استبعاد فيران توريس مهاجم المنتخب الإسباني، من قائمته بسبب تعرضه للإصابة.

وخضع فيران توريس لفحوصات طبية، اليوم الاثنين، بعد عودته إلى برشلونة مصابًا من معسكر منتخب إسبانيا.

لن يغيب عن الملاعب

وقال برشلونة في بيان رسمي: "أكدت الفحوصات الطبية إصابة فيران توريس بإجهاد في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى، دون أي إصابة مصاحبة".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "اللاعب ليس غائبًا عن الملاعب، وسيتبع خطة علاجية محددة".

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو، في الجولة 10 من مسابقة الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة إسبانيا الدوري الإسباني فيران توريس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

