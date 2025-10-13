أعلن نادي برشلونة الإسباني، طبيعة إصابة فيران توريس لاعب النادي الكتالوني، بعد استبعاده من معسكر المنتخب الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن استبعاد فيران توريس مهاجم المنتخب الإسباني، من قائمته بسبب تعرضه للإصابة.

وخضع فيران توريس لفحوصات طبية، اليوم الاثنين، بعد عودته إلى برشلونة مصابًا من معسكر منتخب إسبانيا.

لن يغيب عن الملاعب

وقال برشلونة في بيان رسمي: "أكدت الفحوصات الطبية إصابة فيران توريس بإجهاد في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى، دون أي إصابة مصاحبة".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "اللاعب ليس غائبًا عن الملاعب، وسيتبع خطة علاجية محددة".

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو، في الجولة 10 من مسابقة الدوري الإسباني.