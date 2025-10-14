المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المغني العالمي إد شيران يُزين قميص برشلونة في الكلاسيكو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:07 م 14/10/2025
برشلونة

قميص برشلونة الجديد

أعلن برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن القميص الخاص الذي سيرتديه في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث سيُزينه شعار المغني العالمي إد شيران.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني.

طالع ترتيب الدوري الإسباني من هنا

وأعلن النادي الكتالوني، ضمن اتفاقية الرعاية مع سبوتيفاي، أن شعار المغني إد شيران سيظهر على قمصانه في مواجهة الكلاسيكو.

وسيكون المغني العالمي إد شيران هو الفنان السابع الذي سيظهر على أحد قمصان برشلونة.

وينضم إيد شيران بذلك إلى قائمة من الفنانين العظماء الذين سبق وأن زيّنوا قميص برشلونة، ومن بينهم ترافيس سكوت، وكولدبلاي، وكارول جي، ورولينج ستونز، وروزاليا، ودريك.

فيما يتعلق بهذا التعاون، اعترف إد شيران بنفسه قائلاً: "رؤية ألبومي الجديد، على قميص برشلونة هي إحدى تلك اللحظات التي لا أصدقها، لقد عشقت كرة القدم طوال حياتي، لذا فإن تقديم موسيقاي إلى هذا المسرح الأيقوني ومشاركتها مع المعجبين حول العالم يعني لي الكثير".

 

برشلونة الدوري الإسباني قميص برشلونة إد شيران

