المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

2 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

خطوة جديدة.. ملاك ليفربول يقتربون من شراء ناد في الدوري الإسباني

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:49 م 14/10/2025
ليفربول

نادي ليفربول

تقترب مجموعة فينواي الرياضية الأمريكية -تستحوذ على ليفربول- من شراء نادٍ جديد ينشط في منافسات الدوري الإسباني، إذ أكملت خطوة جديدة، اليوم الثلاثاء.

وتستحوذ مجموعة فينواي الرياضية على ملكية نادي ليفربول منذ عام 2010، لتصل به إلى قائمة أغنى 10 أندية حول العالم.

ملاك ليفربول يقتربون من ناد إسباني

ذكر موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي أن ملاك ليفربول أحرزوا تقدمًا بشأن شراء نادي خيتافي الإسباني.

وأوضح أن المجموعة أتمت بالفعل عملية فحص دقيق على نادي خيتافي، حيث كانت النتائج إيجابية جدًا.

وأضاف التقرير: "المالك الحالي ليختافي التقى بالفعل مع مسؤولين من ملاك ليفربول، واتفقا على الأسس المبدئية بشأن عملية الاستحواذ المحتملة".

وكان أنخل توريس، مالك خيتافي، أعلن نيته بيع النادي في 2028.

ويحتل خيتافي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة.

وتواصل مجموعة فينواي الرياضية بحثها عن التوسع أكثر في عالم كرة القدم، إذ تملك بالفعل نادٍ كبير في لعبة البيسبول وآخر في الهوكي، إلى جانب فريق سباقات، إضافة إلى منشآت رياضية وشبكات تليفزيونية.

ليفربول الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

التعليقات

ما قبل المباراة
قطر

قطر

- -
الإمارات

الإمارات

5

بدلاء منتخب الإمارات: علي خصيف، حمد المقبالي، عبد الله رمضان، إريك دي مينيزيس، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني، ماجد حسن، لوان بيريرا، حارب عبد الله، فابيو ليما، برونو دي أوليفيرا، سلطان عادل.

تفاصيل المباراة
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

2 0
بنين

بنين

50

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب نيجيريا على بنين بهدفين دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
