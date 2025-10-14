تقترب مجموعة فينواي الرياضية الأمريكية -تستحوذ على ليفربول- من شراء نادٍ جديد ينشط في منافسات الدوري الإسباني، إذ أكملت خطوة جديدة، اليوم الثلاثاء.

وتستحوذ مجموعة فينواي الرياضية على ملكية نادي ليفربول منذ عام 2010، لتصل به إلى قائمة أغنى 10 أندية حول العالم.

ملاك ليفربول يقتربون من ناد إسباني

ذكر موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي أن ملاك ليفربول أحرزوا تقدمًا بشأن شراء نادي خيتافي الإسباني.

وأوضح أن المجموعة أتمت بالفعل عملية فحص دقيق على نادي خيتافي، حيث كانت النتائج إيجابية جدًا.

وأضاف التقرير: "المالك الحالي ليختافي التقى بالفعل مع مسؤولين من ملاك ليفربول، واتفقا على الأسس المبدئية بشأن عملية الاستحواذ المحتملة".

وكان أنخل توريس، مالك خيتافي، أعلن نيته بيع النادي في 2028.

ويحتل خيتافي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة.

وتواصل مجموعة فينواي الرياضية بحثها عن التوسع أكثر في عالم كرة القدم، إذ تملك بالفعل نادٍ كبير في لعبة البيسبول وآخر في الهوكي، إلى جانب فريق سباقات، إضافة إلى منشآت رياضية وشبكات تليفزيونية.