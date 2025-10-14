كشف تياجو سكورو، المدير الرياضي لنادي موناكو، مستقبل أنسو فاتي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعب المعار من برشلونة.

وخطف أنسو فاتي الأضواء رفقة موناكو خلال الموسم الجاري، إذ نجح اللاعب في إعادة الابتسامة إلى جماهير النادي الفرنسي في العديد من المناسبات المحلية والقارية.

مستقبل فاتي مع موناكو

وقال تياجو سكورو المدير الرياضي لموناكو، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الحديث عن أنسو فاتي ليس موضوعًا يهمنا الآن والأهم حاليًا هو أن يواصل تقديم هذا المستوى خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف: "المسألة الآن هي أن نواصل توفير الظروف لأنسو حتى يحصل على دقائق كافية ويصبح لاعبًا مهمًا وثابتًا في موناكو، الصفقة ليست أولوية في الوقت الراهن، وعندما يحين الوقت سنتخذ القرار المناسب".

وأتم المدير الرياضي لنادي موناكو: "موناكو محمي في هذه الحالة من خلال الاتفاق الذي لدينا مع اللاعب وبرشلونة، الهدف هو الأداء والاستمرارية داخل الملعب".

وشارك فاتي رفقة موناكو خلال 5 مباريات في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، وذلك بواقع 251 دقيقة، ونجح في تسجيل 6 أهداف.