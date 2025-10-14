المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
- -
23:00
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
- -
15:00
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
- -
17:00
"سنتخذ القرار المناسب".. موناكو يكشف مستقبل فاتي مع الفريق

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:30 م 14/10/2025
فاتي

أنسو فاتي لاعب موناكو

كشف تياجو سكورو، المدير الرياضي لنادي موناكو، مستقبل أنسو فاتي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعب المعار من برشلونة.

وخطف أنسو فاتي الأضواء رفقة موناكو خلال الموسم الجاري، إذ نجح اللاعب في إعادة الابتسامة إلى جماهير النادي الفرنسي في العديد من المناسبات المحلية والقارية.

مستقبل فاتي مع موناكو

وقال تياجو سكورو المدير الرياضي لموناكو، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الحديث عن أنسو فاتي ليس موضوعًا يهمنا الآن والأهم حاليًا هو أن يواصل تقديم هذا المستوى خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف: "المسألة الآن هي أن نواصل توفير الظروف لأنسو حتى يحصل على دقائق كافية ويصبح لاعبًا مهمًا وثابتًا في موناكو، الصفقة ليست أولوية في الوقت الراهن، وعندما يحين الوقت سنتخذ القرار المناسب".

وأتم المدير الرياضي لنادي موناكو: "موناكو محمي في هذه الحالة من خلال الاتفاق الذي لدينا مع اللاعب وبرشلونة، الهدف هو الأداء والاستمرارية داخل الملعب".

وشارك فاتي رفقة موناكو خلال 5 مباريات في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، وذلك بواقع 251 دقيقة، ونجح في تسجيل 6 أهداف.

أخبار
برشلونة موناكو أنسو فاتي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

