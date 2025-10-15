كشف الخبير التحكيمي الإسباني أسوبيو في تصريحات لصحيفة إل ديسماركي الإسبانية عن أبرز الأسماء المرشحة لإدارة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والمقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أسوبيو إن لجنة الحكام الإسبانية (CTA) تدرس أكثر من اسم لإدارة المباراة المنتظرة، موضحًا أن بوسكيتس فيرير هو صاحب أقل حظوظ لأنه ليس حكمًا دوليًا، رغم أن اللجنة بدأت مؤخرًا في منح حكام غير دوليين فرصة إدارة مباريات كبرى.

وأضاف أن الحكم خوسيه مارتينيز مونويرا هو الأنسب من حيث المستوى الفني وهدوء مبارياته السابقة مع ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن كل المؤشرات حاليًا تميل إلى تعيين سيزار سوتو جرادو حكمًا للمواجهة المرتقبة.

وأوضح الخبير التحكيمي أسباب ترشيحه لسوتو جرادو، قائلًا: "من المحتمل أن تكون هذه آخر مواسمه في التحكيم، حيث أن هناك قاعدة غير مكتوبة بأن الحكام ينهون مسيرتهم في سن 45 أو 46 عامًا. لم يُدر أي مباراة هذا الموسم للريال أو للبرسا، وهو حكم يتمتع بخبرة وضمانات كبيرة، ولذلك أراه الأنسب لهذا اللقاء".

واختتم أسوبيو تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الحكام ستعلن رسميًا عن اسم حكم الكلاسيكو قبل 24 ساعة من المباراة، وهي قاعدة جديدة تهدف إلى تقليل الضغط الإعلامي على الحكم المختار قبل المواجهة.

الجدير بالذكر أن سيزار سوتو هو الحكم الذي تولى أخر مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1.