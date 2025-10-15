المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميا.. برشلونة يعلن تجديد عقد دي يونج

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:58 م 15/10/2025
دي يونج

فرينكي دي يونج

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، عن تجديد عقد لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج.

برشلونة أكد عبر حساباته الرسمية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تمديد عقد دي يونج حتى صيف 2029.

عقد دي يونج السابق كان ينتهي في صيف 2026، أي بنهاية الموسم الحالي، وتم الكشف في وقت سابق عن بدء المفاوضات بين الطرفين بخصوص تمديده.

وكان برشلونة قد بدأ العمل على تجديد عقود عدد من نجومه في الفترة الماضية، بينهم بيدري وجول كوندي ورونالد أراوخو، وذكرت عدة مصادر مقربة من النادي الكتالوني أن دي يونج يتصدر قائمة المطلوب الإبقاء عليهم في الفريق.

يذكر أن دي يونج صاحب الـ28 عاما انضم إلى البارسا في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وشارك اللاعب الهولندي في 267 مباراة بقميص برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 24.

ومنذ بداية الموسم الحالي خاض دي يونج 8 مباريات مع الفريق الكتالوني، صنع خلالها هدفا واحدا.

برشلونة الدوري الإسباني فرينكي دي يونج

