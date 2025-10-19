المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ماركا: تشابي ألونسو يستعيد خدمات ماستانتونو قبل مواجهة خيتافي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:25 م 15/10/2025
ماستانتونو

فرانكو ماستانتونو

أصبح فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد الآن تحت أوامر تشابي ألونسو.

وبذلك، هدّأ المهاجم الأرجنتيني القلق الذي ساد بعد الإصابة التي تعرّض لها أمام فياريال وعودته المبكرة من معسكر المنتخب الأرجنتيني.

وسيكون ماستانتونو جاهزًا لمباراة ريال مدريد المقبلة في عودة المنافسات يوم الأحد أمام خيتافي، وفقاً لصحيفة "ماركا".

ويبقى القرار بيد تشابي ألونسو فيما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم لا على ملعب كوليسيوم.

قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني، كان ريال مدريد قد أعلن بالفعل أن فرانكو ماستانتونو يعاني من مشاكل عضلية.

وخلال الأيام الأولى من المعسكر، شارك اللاعب في التدريبات بشكل طبيعي إلى جانب زملائه، لكن عشية المباراة أمام فنزويلا في ميامي، أعلنت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن "فرانكو ماستانتونو سيغيب عن بقية جولة المنتخب بسبب شد عضلي في الفخذ الأيسر".

وقد تراجع هذا الانزعاج الطفيف خلال الأيام الأخيرة، مما أتاح للاعب العودة إلى التدريبات في فالديبيباس مع بقية زملائه في الفريق.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي تشابي ألونسو ماستانتونو

