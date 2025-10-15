أعرب الهولندي فرينكي دي يونج لاعب نادي برشلونة، عن سعادته بعد تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، عن تجديد عقد لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج.

برشلونة أكد عبر حساباته الرسمية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تمديد عقد دي يونج حتى صيف 2029.

تصريحات دي يونج

وقال دي يونج عقب تجديد عقده مع برشلونة: "منذ صغري كنت أحلم باللعب مع برشلونة، والآن بعد أن وصلتُ إلى هنا، أرغب في مواصلة حلمي لفترة أطول".

وأضاف: "أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، أشعر بالراحة هنا في المدينة، مع زملائي في الفريق، أريد البقاء هنا لسنوات عديدة أخرى".

وأتم اللاعب الهولندي: "لا أشعر بأن أحدًا في النادي يقلل من شأني، لكن لكل شخص رأيه، هذا هو جمال كرة القدم".