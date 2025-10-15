أعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن القائمة النهائية لجائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي 2025".

وتمنح مجلة توتو سبورت الإيطالية، بمشاركة صحف عالمية أخرى، جائزة الفتى الذهبي، سنويًا، إلى أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا في أوروبا، ما يحدث منذ عام 2003.

وضمت القائمة النهائية 25 لاعبًا شابًا مرشحًا للقب أفضل لاعب صاعد في أوروبا. طالع التفاصيل

سبب غياب لامين يامال

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب شاب في أوروبا، غياب لامين يامال لاعب برشلونة.

ورغم أن جائزة "الفتى الذهبي" تقدم لأفضل لاعب تحت 21 عاما وهو ما ينطبق على لامين يامال صاحب الـ18 عاما إلا أنه غائب عن القائمة النهائية.

ويرجع سبب غياب لامين يامال بسبب لوائح جائزة الفتى الذهبي، والتي تمنع أي لاعب فاز بالجائزة من قبل من الترشح مرة أخرى للجائزة.

وكان لامين يامال فاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024 وهو يبلغ من العمر 17 عاما.