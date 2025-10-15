المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد إعلان القائمة النهائية.. لماذا يغيب لامين يامال عن ترشيحات جائزة "الفتى الذهبي"؟

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:16 م 15/10/2025
لامين يامال

لامين يامال

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن القائمة النهائية لجائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي 2025".

وتمنح مجلة توتو سبورت الإيطالية، بمشاركة صحف عالمية أخرى، جائزة الفتى الذهبي، سنويًا، إلى أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا في أوروبا، ما يحدث منذ عام 2003.

وضمت القائمة النهائية 25 لاعبًا شابًا مرشحًا للقب أفضل لاعب صاعد في أوروبا. طالع التفاصيل

سبب غياب لامين يامال

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب شاب في أوروبا، غياب لامين يامال لاعب برشلونة.

ورغم أن جائزة "الفتى الذهبي" تقدم لأفضل لاعب تحت 21 عاما وهو ما ينطبق على لامين يامال صاحب الـ18 عاما إلا أنه غائب عن القائمة النهائية.

ويرجع سبب غياب لامين يامال بسبب لوائح جائزة الفتى الذهبي، والتي تمنع أي لاعب فاز بالجائزة من قبل من الترشح مرة أخرى للجائزة.

وكان لامين يامال فاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024 وهو يبلغ من العمر 17 عاما.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة لامين يامال الجولدن بوي الفتى الذهبي

الإحصائيات

