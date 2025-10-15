المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جولر: سألعب كحارس مرمى إذا طلب تشابي ألونسو مني ذلك

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:15 م 15/10/2025
أردا جولر

أردا جولر

أكد أردا جولر لاعب نادي ريال مدريد، أنه سيلعب كحارس مرمى إذا طلب تشابي ألونسو المدير الفني للفريق ذلك.

ويعد أردا جولر أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في الموسم الحالي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين في 10 مباريات مع الفريق الملكي في جميع المسابقات.

وقال جولر في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت أعلم أنني في أكبر نادٍ في العالم، ولكن منذ أول حصة تدريبية، أدركت أنني أمتلك المؤهلات اللازمة للعب".

وأضاف: "لم أشك قط في نجاحي هنا، قيل لي إن السنة الأولى ستكون صعبة، وأنه لا يمكن أن يكون الأمر مختلفًا بالنسبة لطفل لم يعرف سوى تركيا، كما قيل لي إنني قادم في حقبة ما بعد مودريتش وكروس، كان كل شيء واضحًا، وهكذا يكون الوضع أفضل".

وواصل: "لم أفز بدوري أبطال أوروبا الخامسة عشر في تاريخ النادي ولم تكن من نصيبي، علينا أن ننافس على لقب آخر، هذا أحد أهدافي الرئيسية، أريد أن يقول أطفال بلدي: أردا فعلها، وأنا قادر على فعلها أيضًا".

وأتم أردا جولر: "تشابي ألونسو؟ في اليوم الأول قال لي: أعلم أنك فطري، وأنك محارب في الملعب، أسلوبه الكروي يفتقر إلى الشخصية والعدوانية، لكنني أثق تمامًا بخططه: إذا طلب مني يومًا ما أن ألعب كحارس مرمى، فسأشتري بعض القفازات".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو أردا جولر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg