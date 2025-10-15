جولر: سألعب كحارس مرمى إذا طلب تشابي ألونسو مني ذلك

أكد أردا جولر لاعب نادي ريال مدريد، أنه سيلعب كحارس مرمى إذا طلب تشابي ألونسو المدير الفني للفريق ذلك.

ويعد أردا جولر أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في الموسم الحالي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين في 10 مباريات مع الفريق الملكي في جميع المسابقات.

وقال جولر في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كنت أعلم أنني في أكبر نادٍ في العالم، ولكن منذ أول حصة تدريبية، أدركت أنني أمتلك المؤهلات اللازمة للعب".

وأضاف: "لم أشك قط في نجاحي هنا، قيل لي إن السنة الأولى ستكون صعبة، وأنه لا يمكن أن يكون الأمر مختلفًا بالنسبة لطفل لم يعرف سوى تركيا، كما قيل لي إنني قادم في حقبة ما بعد مودريتش وكروس، كان كل شيء واضحًا، وهكذا يكون الوضع أفضل".

وواصل: "لم أفز بدوري أبطال أوروبا الخامسة عشر في تاريخ النادي ولم تكن من نصيبي، علينا أن ننافس على لقب آخر، هذا أحد أهدافي الرئيسية، أريد أن يقول أطفال بلدي: أردا فعلها، وأنا قادر على فعلها أيضًا".

وأتم أردا جولر: "تشابي ألونسو؟ في اليوم الأول قال لي: أعلم أنك فطري، وأنك محارب في الملعب، أسلوبه الكروي يفتقر إلى الشخصية والعدوانية، لكنني أثق تمامًا بخططه: إذا طلب مني يومًا ما أن ألعب كحارس مرمى، فسأشتري بعض القفازات".