المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

القضاء يلاحق فينيسيوس في البرازيل بسبب "عيد ميلاده"

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:45 م 15/10/2025
فينيسيوس جونيور بعد وصول بعثة ريال مدريد إلى أليما

فينيسيوس

يواجه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني ملاحقة قضائية في البرازيل بتهمة "الإخلال بالعمل أو راحة الآخرين".

وكان فينيسيوس أقام حفلا ضخما للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والعشرين في شهر يوليو الماضي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وتتولى المحكمة الجنائية الخاصة التاسعة في ريو، المسؤولة عن النظر في الجرائم البسيطة، التحقيق في القضية، التي تستند إلى شكوى من أحد جيران المكان الذي احتفل فيه جناح المنتخب البرازيلي بعيد ميلاده، الذي بدأ في 19 يوليو الماضي حتى ساعات مبكرة من يوم 21 من ذات الشهر.

ووفقا للشكوى، التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية، فإن الحفل، الذي أقيم في عقار فاخر مخصص لتنظيم المناسبات الكبرى، مثل حفلات الزفاف أو المناسبات الرسمية، تسبب في ضجيج كبير وأخل بسلام الحي.

وزعم صاحب الشكوى أنه اتصل بالشرطة العسكرية، التي لاحظت الموسيقى الصاخبة والصراخ، وطلبت من الضيوف خفض مستوى الصوت، وامتثل فينيسيوس وضيوفه لأوامر الضباط، ولكن عند مغادرتهم، "عاد الصوت مرتفعا للغاية"، وفقا لرواية المشتكي.

وأشارت الصحيفة البرازيلية عن مصادر من القضاء في ولاية ريو دي جانيرو إلى أن جلسة استماع تمهيدية بشأن القضية ستعقد في 6 نوفمبر المقبل.

وبموجب القانون البرازيلي، يعاقب على "الإخلال بالعمل أو راحة الآخرين"، بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وثلاثة أشهر، أو بغرامة.

ريال مدريد منتخب البرازيل فينيسيوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg