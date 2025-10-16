هويسن يثير مخاوف ريال مدريد قبل الكلاسيكو

ظهرت مخاوف داخل ريال مدريد حول حالة مدافعه دين هويسن، قبل الكلاسيكو المرتقب ضد الغريم برشلونة.

هويسن غادر معسكر منتخب إسبانيا الأسبوع الماضي بسبب ألم عضلي، وكانت هناك ثقة في عودته في مباراة يوفنتوس الأسبوع المقبل بدوري أبطال أوروبا، وبالتالي مشاركته في المواجهة التالية أمام برشلونة يوم 26 أكتوبر في الدوري الإسباني.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية أفادت بأن الثقة في مشارك هويسن في الكلاسيكو لم تعد كاملة، وأن غيابه قد يمتد لأكثر من مباراة، بعدما كانت التوقعات تشير لابتعاده بين 12 و15 يوما.

وأوضح التقرير أن عضلة باطن القدم، موضع إصابة المدافع الإسباني، حساسة للغاية عند التعافي، وأن معدل انتكاسها أعلى.

جدير بالذكر أن الريال يعاني من غياب عدة لاعبين في الخط الخلفي، على رأسهم قلب الدفاع أنطونيو روديجر، والظهيرين داني كارفاخال وترينت ألكسندر أرنولد.

وشارك هويسن صاحب الـ20 عاما في 9 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

