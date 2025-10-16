المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هويسن يثير مخاوف ريال مدريد قبل الكلاسيكو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:40 م 16/10/2025
هويسن

دين هويسن

ظهرت مخاوف داخل ريال مدريد حول حالة مدافعه دين هويسن، قبل الكلاسيكو المرتقب ضد الغريم برشلونة.

هويسن غادر معسكر منتخب إسبانيا الأسبوع الماضي بسبب ألم عضلي، وكانت هناك ثقة في عودته في مباراة يوفنتوس الأسبوع المقبل بدوري أبطال أوروبا، وبالتالي مشاركته في المواجهة التالية أمام برشلونة يوم 26 أكتوبر في الدوري الإسباني.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية أفادت بأن الثقة في مشارك هويسن في الكلاسيكو لم تعد كاملة، وأن غيابه قد يمتد لأكثر من مباراة، بعدما كانت التوقعات تشير لابتعاده بين 12 و15 يوما.

وأوضح التقرير أن عضلة باطن القدم، موضع إصابة المدافع الإسباني، حساسة للغاية عند التعافي، وأن معدل انتكاسها أعلى.

جدير بالذكر أن الريال يعاني من غياب عدة لاعبين في الخط الخلفي، على رأسهم قلب الدفاع أنطونيو روديجر، والظهيرين داني كارفاخال وترينت ألكسندر أرنولد.

وشارك هويسن صاحب الـ20 عاما في 9 مباريات مع الفريق الملكي هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg