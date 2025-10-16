المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

ماركا: مهاجم أتلتيكو بالما "يتجسس" على ريال بيتيس قبل مواجهة كأس الملك

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:51 م 16/10/2025
ريال بيتيس

ريال بيتيس

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيرجيو ليون، مهاجم فريق أتلتيكو بالما دي ريو، قام بزيارة مفاجئة إلى المدينة الرياضية لنادي ريال بيتيس يوم الأربعاء الماضي، قبل أسبوعين فقط من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأوضح التقرير أن بيتيس نشر عبر حساباته الرسمية صورة لزيارة ليون، الذي حرص على تحية زملائه القدامى في النادي الأندلسي، وهي الزيارة التي أثارت فضول الجماهير التي قالت أنه يتجسس قبل لقاء الفريقين في الدور الأول من البطولة التي تُقام بنظام خروج المغلوب في نهاية أكتوبر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن ليون، الذي سبق له تمثيل بيتيس في فترتين، لا يزال يحتفظ بعلاقات قوية داخل النادي، لكنه في الوقت نفسه يركز على قيادة فريقه الحالي لتقديم مفاجأة أمام أحد كبار الليجا.

ليون، البالغ من العمر 35 عامًا، رفض مؤخرًا عدة عروض خارج إسبانيا، مفضلًا العودة إلى مسقط رأسه والانضمام إلى أتلتيكو بالما دي ريو منذ أكثر من عام، في خطوة تهدف لإنهاء مسيرته الكروية بين جماهير بلدته والاستمتاع بمواسمه الأخيرة داخل الملاعب.

ريال بيتيس ليون أتلتيكو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

