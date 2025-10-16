كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيرجيو ليون، مهاجم فريق أتلتيكو بالما دي ريو، قام بزيارة مفاجئة إلى المدينة الرياضية لنادي ريال بيتيس يوم الأربعاء الماضي، قبل أسبوعين فقط من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأوضح التقرير أن بيتيس نشر عبر حساباته الرسمية صورة لزيارة ليون، الذي حرص على تحية زملائه القدامى في النادي الأندلسي، وهي الزيارة التي أثارت فضول الجماهير التي قالت أنه يتجسس قبل لقاء الفريقين في الدور الأول من البطولة التي تُقام بنظام خروج المغلوب في نهاية أكتوبر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن ليون، الذي سبق له تمثيل بيتيس في فترتين، لا يزال يحتفظ بعلاقات قوية داخل النادي، لكنه في الوقت نفسه يركز على قيادة فريقه الحالي لتقديم مفاجأة أمام أحد كبار الليجا.

ليون، البالغ من العمر 35 عامًا، رفض مؤخرًا عدة عروض خارج إسبانيا، مفضلًا العودة إلى مسقط رأسه والانضمام إلى أتلتيكو بالما دي ريو منذ أكثر من عام، في خطوة تهدف لإنهاء مسيرته الكروية بين جماهير بلدته والاستمتاع بمواسمه الأخيرة داخل الملاعب.