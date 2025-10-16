وكيله: لوكاكو كان قريبا من ريال مدريد

أكد فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال روميلو لوكاكو، مهاجم نابولي الإيطالي، أنه كان قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في وقت سابق.

وقال باستوريلو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "لقد تأقلم لوكاكو بشكل جيد مع الحياة في إيطاليا، فهو يتحدث ست أو سبع لغات، ويشعر بأنه أقرب إلى الثقافة هناك".

وتلقى وكيل اللاعب سؤالا عما إذا كان لوكاكو قريبا من ريال مدريد الموسم الماضي؟، فأجاب قائلا: "أتيحت الفرصة، في وقت لم يكن واضحا فيه مصير روميلو، ومع وجود (كارلو) أنشيلوتي مدربا للفريق".

وواصل: "كانوا يفكرون في تعزيز هجومهم، لكنهم كانوا يركزون بالفعل على التعاقد مع مبابي في الموسم التالي، ولم يرغبوا في إنفاق المال على الإعارة".

واستدرك: "لذا دعنا نقول أن هناك فرصة لأن أنشيلوتي كان سيحبها، لقد كان لديه دائما احترام كبير للوكاكو، لكن لسوء الحظ لم تتحقق".

وأضاف: "لنفترض أنه شعر بالراحة أينما ذهب، لكن إيطاليا هي المكان الذي يشعر فيه بأكبر قدر من الطمأنينة، شعر بخيبة أمل من تجارب مهنية أخرى لم أشارك فيها آنذاك، وكان بحاجة إلى اليقين".

وأوضح: "أهم شيء بالنسبة للاعب هو المدرب، اتصل به أنطونيو وطلب منه الحضور، فوافق على الفور، لم يكن هناك أي نقاش".

وأتم: "كان ذلك الوقت الأمثل للعمل معا مجددا، وأثبتت النتائج صحة كلامه، فاز روميلو بلقبه الثاني في الدوري الإيطالي، وكان ذلك مصدر سعادة كبيرة لأنه لعب دورا قياديا".