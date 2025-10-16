المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 0
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 0
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

0 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

وكيله: لوكاكو كان قريبا من ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:49 م 16/10/2025
احتفال روميلو لوكاكو مهاجم نابولي

روميلو لوكاكو

أكد فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال روميلو لوكاكو، مهاجم نابولي الإيطالي، أنه كان قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في وقت سابق.

وقال باستوريلو في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "لقد تأقلم لوكاكو بشكل جيد مع الحياة في إيطاليا، فهو يتحدث ست أو سبع لغات، ويشعر بأنه أقرب إلى الثقافة هناك".

وتلقى وكيل اللاعب سؤالا عما إذا كان لوكاكو قريبا من ريال مدريد الموسم الماضي؟، فأجاب قائلا: "أتيحت الفرصة، في وقت لم يكن واضحا فيه مصير روميلو، ومع وجود (كارلو) أنشيلوتي مدربا للفريق".

وواصل: "كانوا يفكرون في تعزيز هجومهم، لكنهم كانوا يركزون بالفعل على التعاقد مع مبابي في الموسم التالي، ولم يرغبوا في إنفاق المال على الإعارة".

واستدرك: "لذا دعنا نقول أن هناك فرصة لأن أنشيلوتي كان سيحبها، لقد كان لديه دائما احترام كبير للوكاكو، لكن لسوء الحظ لم تتحقق".

وأضاف: "لنفترض أنه شعر بالراحة أينما ذهب، لكن إيطاليا هي المكان الذي يشعر فيه بأكبر قدر من الطمأنينة، شعر بخيبة أمل من تجارب مهنية أخرى لم أشارك فيها آنذاك، وكان بحاجة إلى اليقين".

وأوضح: "أهم شيء بالنسبة للاعب هو المدرب، اتصل به أنطونيو وطلب منه الحضور، فوافق على الفور، لم يكن هناك أي نقاش".

وأتم: "كان ذلك الوقت الأمثل للعمل معا مجددا، وأثبتت النتائج صحة كلامه، فاز روميلو بلقبه الثاني في الدوري الإيطالي، وكان ذلك مصدر سعادة كبيرة لأنه لعب دورا قياديا".

ريال مدريد نابولي روميلو لوكاكو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

