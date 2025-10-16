المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

تقارير: برشلونة يقرر تأجيل حسم مصير ليفاندوفسكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:15 م 16/10/2025
ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي

قرر نادي برشلونة، تأجيل قرار تجديد عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن اتخاذ القرار في مصير ليفاندوفسكي، يعد معقدًا بالنسبة لمسؤولي نادي برشلونة.

وأوضح التقرير، أن مسؤولو برشلونة يفكرون وضع اللاعب الحالي مع الفريق، وراتبه الكبير، وكذلك تقدمه في العمر.

ويرى ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن الوقت مبكر على مناقشة تجديد عقد المهاجم البولندي، حيث لا يزال 7 أشهر متبقية على نهاية الموسم.

وصرّح ديكو مؤخرًا في مقابلة مع راديو كتالونيا: "لن نتحدث عن التجديدات في أكتوبر، سنسير خطوة بخطوة، إنه أحد أفضل المهاجمين في السنوات الأخيرة، لاعب من الطراز الرفيع. لقد ساعدنا كثيرًا، سجّل أكثر من 40 هدفًا، لكننا سنحلل ذلك".

ويحدد ديكو مع هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، الطريقة الأمثل له في الاعتماد على مهاجم رقم 9 مثل ليفاندوفسكي، أو رحيله وعدم الاعتماد على لاعب مثل فران توريس.

وعانى ليفاندوفسكي من بعض الإصابات في بداية الموسم مع برشلونة.

وسجل ليفاندوفسكي 4 أهداف مع برشلونة هذا الموسم في مختلف البطولات والمسابقات بعد 9 مباريات شارك فيها.

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ديكو ليفاندوفسكي فليك

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

