تقارير: برشلونة يقرر تأجيل حسم مصير ليفاندوفسكي

قرر نادي برشلونة، تأجيل قرار تجديد عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن اتخاذ القرار في مصير ليفاندوفسكي، يعد معقدًا بالنسبة لمسؤولي نادي برشلونة.

وأوضح التقرير، أن مسؤولو برشلونة يفكرون وضع اللاعب الحالي مع الفريق، وراتبه الكبير، وكذلك تقدمه في العمر.

ويرى ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن الوقت مبكر على مناقشة تجديد عقد المهاجم البولندي، حيث لا يزال 7 أشهر متبقية على نهاية الموسم.

وصرّح ديكو مؤخرًا في مقابلة مع راديو كتالونيا: "لن نتحدث عن التجديدات في أكتوبر، سنسير خطوة بخطوة، إنه أحد أفضل المهاجمين في السنوات الأخيرة، لاعب من الطراز الرفيع. لقد ساعدنا كثيرًا، سجّل أكثر من 40 هدفًا، لكننا سنحلل ذلك".

ويحدد ديكو مع هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، الطريقة الأمثل له في الاعتماد على مهاجم رقم 9 مثل ليفاندوفسكي، أو رحيله وعدم الاعتماد على لاعب مثل فران توريس.

وعانى ليفاندوفسكي من بعض الإصابات في بداية الموسم مع برشلونة.

وسجل ليفاندوفسكي 4 أهداف مع برشلونة هذا الموسم في مختلف البطولات والمسابقات بعد 9 مباريات شارك فيها.